LAT skelbs sprendimą dėl buvusio Panevėžio mero Račkausko ir jo patarėjos piktnaudžiavimo

„Šioje byloje kasatoriai prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžius ir bylą nutraukti, nes nepadaryta veika, turinti nusikalstamos veikos požymių“, – paskelbimo išvakarėse BNS nurodė teismo atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Jos žiniomis, teismas nėra gavęs bylos dalyvių prašymų prisijungti nuotoliniu būdu. Tai reiškia, kad nuteistieji su advokatais paskelbime turėtų dalyvauti gyvai.
BNS rašė, kad Apeliaciniam teismui R. M. Račkauską pripažinus kaltu dėl piktnaudžiavimo, Vyriausioji rinkimų komisija pernai spalį panaikino jo įgaliojimus.
Tuomet surengus pirmalaikius rinkimus, kovą Panevėžio miesto mere buvo išrinkta politinio komiteto „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ kandidatė Loreta Masiliūnienė.
Apeliacinis teismas kartu su 15 tūkst. eurų bauda R. M. Račkauskui skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – trejus metus uždraudė dirbti valstybės tarnyboje. Toks pat draudimas su 12,5 tūkst. eurų bauda skirtas G. Maskoliūnienei.
Šis teismo sprendimas įsigaliojo iškart paskelbus, tačiau abu nuteistieji jį apskundė kasacine tvarka.
Pirmosios instancijos Šiaulių apygardos teismas politiką su patarėja dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi kaltais pripažino 2022-aisiais.
Teismas tuomet nustatė, kad Panevėžio meras per G. Maskoliūnienę davė neteisėtus nurodymus tarnautojams, taip siekdamas, kad savivaldybės viešinimo ir komunikacijos viešųjų pirkimų laimėtoja taptų su verslininku Mariumi Vaupšu susijusi įmonė „Lukrecijos reklama“.
Apeliacinis teismas 2023-iųjų sausį kaltinamuosius išteisino konstatavęs, kad pirmoji instancija R. M. Račkausko ir G. Maskoliūnienės veiksmus neteisingai įvertino kaip nusikalstamus ir nepagrįstai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį.
Tų pačių metų gruodį LAT gražino bylą nagrinėti Apeliaciniam teismui, nustatęs, kad kaltinimo aplinkybės pasitvirtino, tačiau apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog kaltinamųjų veiksmais nebuvo padaryta didelė žala valstybei.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!