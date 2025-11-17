Iš įmonės pasisavinta 578 tūkst. eurų: buhalterė stoja prieš teismą

Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, moteris per mažiau nei pusmetį galėjo neteisėtai pasisavinti daugiau kaip 578 tūkst. eurų jai patikėto įmonės turto.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu nustatyta, kad buhalterė, 2024 metų vasarą pradėjusi dirbti bendrovėje, laikotarpiu nuo 2024 m. rugsėjo iki 2025 m. vasario, turėdama teisę atlikti finansines operacijas, įtariama, pervesdavo įmonės lėšas į savo asmenines banko sąskaitas.
Pervestos sumos svyravo nuo kelių šimtų eurų iki keliasdešimt tūkstančių. Iš viso nustatyta daugiau kaip šešios dešimtys galimai neteisėtų pavedimų.
Už buhalterei inkriminuotas nusikalstamas veikas numatyta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Baudžiamoji byla perduodama nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
