TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Iš įmonės pasisavinta 578 tūkst. eurų: buhalterė stoja prieš teismą

2025-11-17 11:44 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 11:44

Klaipėdos apygardos prokuratūra perdavė teismui bylą, kurioje Klaipėdos rajone veikiančios įmonės vyriausioji buhalterė kaltinama turto pasisavinimu.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

Klaipėdos apygardos prokuratūra perdavė teismui bylą, kurioje Klaipėdos rajone veikiančios įmonės vyriausioji buhalterė kaltinama turto pasisavinimu.

0

Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, moteris per mažiau nei pusmetį galėjo neteisėtai pasisavinti daugiau kaip 578 tūkst. eurų jai patikėto įmonės turto.

Anot teisėsaugos, tyrimo metu nustatyta, kad buhalterė, 2024 metų vasarą pradėjusi dirbti bendrovėje, laikotarpiu nuo 2024 m. rugsėjo iki 2025 m. vasario, turėdama teisę atlikti finansines operacijas, įtariama, pervesdavo įmonės lėšas į savo asmenines banko sąskaitas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pervestos sumos svyravo nuo kelių šimtų eurų iki keliasdešimt tūkstančių. Iš viso nustatyta daugiau kaip šešios dešimtys galimai neteisėtų pavedimų.

Už buhalterei inkriminuotas nusikalstamas veikas numatyta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Baudžiamoji byla perduodama nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.

