TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje siautėjo vandalai: purškiamais dažais apgadinta pastato siena

2025-11-17 09:33 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 09:33

Klaipėdoje sekmadienio rytą pastebėta, kad purškiamais dažais apgadinta pastato siena, pranešė policija.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Klaipėdoje sekmadienio rytą pastebėta, kad purškiamais dažais apgadinta pastato siena, pranešė policija.

3

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 8 val. Tilžės gatvėje pastebėta, kad purškiamais dažais yra apgadinta namo siena. 

Padaryta žala įvertinta apie 2,5 tūkst. eurų. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

