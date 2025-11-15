 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Įmonės vadovo klaida po bankroto jam kainuos brangiai: teismas įpareigojo grąžinti 72 tūkst. eurų

2025-11-15 16:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-15 16:15

Alytaus apylinkės teismas pripažino buvusį mažosios bendrijos „DV international“ vadovą kaltu dėl žalos padarymo įmonei. Teismas nusprendė, kad vyras po bankroto bylos iškėlimo neperdavė įmonės turto ir dokumentų, todėl privalės atlyginti 72 tūkst. eurų žalą.

Pinigai, policija, asociatyvi nuotr. (nuotr. BNS, Vygintas Skaraitis/Fotobankas)

Alytaus apylinkės teismas pripažino buvusį mažosios bendrijos „DV international“ vadovą kaltu dėl žalos padarymo įmonei. Teismas nusprendė, kad vyras po bankroto bylos iškėlimo neperdavė įmonės turto ir dokumentų, todėl privalės atlyginti 72 tūkst. eurų žalą.

REKLAMA
0

Po to, kai įmonei buvo iškelta bankroto byla, jos vadovas turėjo perduoti visą įmonės turtą ir apskaitos dokumentus paskirtai administratorei. Tačiau to nepadarė – administratorė negavo nei dokumentų, nei jokio turto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Remiantis paskutiniu pateiktu įmonės balansu, įmonės turtas siekė daugiau nei 72 tūkst. eurų, todėl tokio dydžio žalą administratorė ir prašė priteisti.

REKLAMA
REKLAMA

Buvęs vadovas teisme aiškino, kad įmonės turtas, nurodytas dar 2018 metų balanse, nebeatitinka tikrovės. Jo teigimu, ilgalaikis turtas per laiką nusidėvi, o trumpalaikis – sunaudojamas, todėl nurodyta vertė esą per didelė.

REKLAMA

Vyras taip pat tikino, kad buvo išsiuntęs buhalterinius dokumentus elektroniniu paštu, todėl kaltinimai dėl dokumentų neperdavimo esą nepagrįsti.

Teismo nuosprendis

Teismas su tokiais paaiškinimais nesutiko. Nuspręsta, kad vadovas nevykdė pareigos perduoti turto ir dokumentų, kaip to reikalauja įstatymas.

Teismo teigimu, būtent vadovas atsako už įmonės finansinės atskaitomybės parengimą ir buhalterinės apskaitos tvarkymą, todėl privalėjo užtikrinti, kad administratorė gautų visą informaciją.

REKLAMA
REKLAMA

Teismas pažymėjo, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų 2018 m. balanse nurodyto turto vertę ar parodytų, kad turtas buvo teisėtai perleistas kitiems asmenims.

„Vien tai, kad dokumentai neišsaugoti, o jų neperdavimas nepaaiškintas, leidžia daryti išvadą, jog pareiga juos išsaugoti buvo pažeista“, – nurodoma teismo motyvuose.

Priteista žala ir palūkanos

Teismas konstatavo, kad dėl vadovo neveikimo buvo padaryta žala įmonei, kuri nebegalėjo atsiskaityti su kreditoriais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Iš buvusio vadovo priteista 72 023 eurų žalos atlyginimo suma, taip pat 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo iki visiško sprendimo įvykdymo.

Be to, vyras turės sumokėti ir valstybei priklausantį žyminį mokestį – daugiau kaip 1,3 tūkst. eurų.

Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų