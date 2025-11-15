Įmonės vadovo klaida po bankroto jam kainuos brangiai: teismas įpareigojo grąžinti 72 tūkst. eurų

Po to, kai įmonei buvo iškelta bankroto byla, jos vadovas turėjo perduoti visą įmonės turtą ir apskaitos dokumentus paskirtai administratorei. Tačiau to nepadarė – administratorė negavo nei dokumentų, nei jokio turto.
Remiantis paskutiniu pateiktu įmonės balansu, įmonės turtas siekė daugiau nei 72 tūkst. eurų, todėl tokio dydžio žalą administratorė ir prašė priteisti.
Buvęs vadovas teisme aiškino, kad įmonės turtas, nurodytas dar 2018 metų balanse, nebeatitinka tikrovės. Jo teigimu, ilgalaikis turtas per laiką nusidėvi, o trumpalaikis – sunaudojamas, todėl nurodyta vertė esą per didelė.
Vyras taip pat tikino, kad buvo išsiuntęs buhalterinius dokumentus elektroniniu paštu, todėl kaltinimai dėl dokumentų neperdavimo esą nepagrįsti.
Teismo nuosprendis
Teismas su tokiais paaiškinimais nesutiko. Nuspręsta, kad vadovas nevykdė pareigos perduoti turto ir dokumentų, kaip to reikalauja įstatymas.
Teismo teigimu, būtent vadovas atsako už įmonės finansinės atskaitomybės parengimą ir buhalterinės apskaitos tvarkymą, todėl privalėjo užtikrinti, kad administratorė gautų visą informaciją.
Teismas pažymėjo, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų 2018 m. balanse nurodyto turto vertę ar parodytų, kad turtas buvo teisėtai perleistas kitiems asmenims.
„Vien tai, kad dokumentai neišsaugoti, o jų neperdavimas nepaaiškintas, leidžia daryti išvadą, jog pareiga juos išsaugoti buvo pažeista“, – nurodoma teismo motyvuose.
Priteista žala ir palūkanos
Teismas konstatavo, kad dėl vadovo neveikimo buvo padaryta žala įmonei, kuri nebegalėjo atsiskaityti su kreditoriais.
Iš buvusio vadovo priteista 72 023 eurų žalos atlyginimo suma, taip pat 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo iki visiško sprendimo įvykdymo.
Be to, vyras turės sumokėti ir valstybei priklausantį žyminį mokestį – daugiau kaip 1,3 tūkst. eurų.
Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!