TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prisikalbėjo: už komentarą „Facebook“ teismas šilutiškiui apribojo laisvę

2025-10-27 16:04 / šaltinis: BNS
2025-10-27 16:04

Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų baudžiamuoju įsakymu Šilutės rajono gyventojui už kurstymą prieš žmonių grupę dėl jų seksualinės orientacijos skyrė keturių mėnesių laisvės apribojimą.

Facebook (nuotr. Shutterstock.com)

Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų baudžiamuoju įsakymu Šilutės rajono gyventojui už kurstymą prieš žmonių grupę dėl jų seksualinės orientacijos skyrė keturių mėnesių laisvės apribojimą.

4

Vyras taip pat įpareigotas per visą bausmės laikotarpį dalyvauti elgesio pataisos programoje.

Prisikomentavo „Facebooke“

Be to, teismas konfiskavo nuteistajam priklausančius mobiliojo ryšio telefoną  ir maršrutizatorių, kuriuos jis naudojo, darydamas nusikalstamą veiką.

Kaip antradienį pranešė Tauragės apylinkės teismas, vyras socialiniame tinkle „Facebook“, po LGBTIQ+ naujienų portalo paskelbta nuoroda į straipsnį parašė komentarą: „Naikinti kaip tarakonus juos ir visus į dujų kameras.“

Teismas nustatė, kad šiuo komentaru K. B. skatino diskriminuoti, smurtauti ir fiziškai susidoroti su žmonių grupe dėl jų seksualinės orientacijos, taip viešai kurstė neapykantą ir niekino minėtą asmenų grupę.

Kaltinamasis prisipažino dėl jam pareikšto kaltinimo. Jis paaiškino, kad socialiniame tinkle „Facebook“ yra susikūręs paskyrą išgalvota pavarde. K. B. teigė esąs konservatyvių pažiūrų ir manantis, kad „normali šeima yra tik vyras ir moteris“, todėl po minėto straipsnio – supykęs ir nesusivaldęs – parašė komentarą. Anot jo, tokį veiksmą lėmė nepasitenkinimas „dėmesio siekiančiu šių asmenų viešinimusi ir teisių įrodinėjimu“. Vyras tikino nepagalvojęs, kad tokiu komentaru kurstys neapykantą, ir gailėjosi savo poelgio.

Teismas, įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus, įskaitant liudytojų parodymus, konstatavo, kad K. B. kaltė dėl jam inkriminuoto nusikaltimo yra visiškai įrodyta.

Teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamojo atsakomybę lengvina prisipažinimas ir nuoširdus gailėjimasis, o atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Skirdamas bausmę, teismas įvertino, jog K. B. anksčiau nebuvo teistas, tačiau yra baustas administracine tvarka.

Kaltinamasis, nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo jo įteikimo turi teisę pateikti prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme.

Jei toks prašymas nepateikiamas, baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas įstatymų nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

