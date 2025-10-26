Pirmas kartas po Antrojo pasaulinio karo: įkalinamas Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy

Nuo pat ryto šimtai paryžiečių būriuojasi prie buvusio Prancūzijos prezidento N. Sarkozy namų. Ir štai, miniai giedant Prancūzijos himną, gatvėje pasirodo pats 70-metis politikas. Tvirtai laikydamas už rankos savo žmoną – 57-erių buvusią manekenę ir dainininkę Carlą Bruni – N. Sarkozy keliauja į kalėjimą atlikti 5 metų įkalinimo bausmės. Ir tampa pirmuoju įkalintu buvusiu prezidentu nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Tai demonstracija, skirta pasakyti „Ne, mes nesutinkame!“. Mes negalime tiesiog likti prie savo ekranų“, – pareiškė N. Sarkozy šalininkė Beatrice Crozat.
Dar 2007 metais dešimtys tūkst. prancūzų sveikino tuomet dar kandidatą į prezidentus N. Sarkozy. Po pergalės rinkimuose jo vardas vis atsidurdavo skandalų sūkuryje. Vienas iš jų – susijęs su jo rinkimų kampanijos finansavimu Libijos diktatoriaus M. Gaddafio pinigais – tai buvusiam prezidentui ir kainavo laisvę. Teismas jį pripažino kaltu, tačiau pats N. Sarkozy savo kaltės nepripažįsta.
„Mūsų užduotis – kuo greičiau ištraukti jį iš kalėjimo, kad ši situacija baigtųsi“, – teigė N. Sarkozy advokatas Christophas Ingrainas.
Kol N. Sarkozy advokatų apeliacija svarstoma – buvęs prezidentas bent mėnesį praleis 10 kvadratinių metrų kameroje. Turės tualetą, dušą, stalą ir mažą televizorių.
„Jis bus vienas savo kameroje. Du kartus per dieną galės vienas vaikščioti po kiemą ir vienas naudosis poilsio kambariu“, – pasakojo kalėjimų administracijos direktorius Sebastienas Cauwelis.
„Jis pasidarys tą garsią nuotrauką, žinote, kur fone liniuotė, kalinio numeris ir pavardė. Ir nusifotografavęs jis ims suvokti, kad atsidūrė kalėjime“, – ironizavo buvęs Sante kalėjimo kalinys ir verslininkas Pierras Bottonas.
Buvęs Santė kalėjimo kalinys – 70-metis verslininkas ir N. Sarkozy draugas P. Bottonas išsamiai pasakoja, kas laukia buvusio prezidento už grotų.
„Pirmą vakarą, septintą valandą jie pirmą kartą užrakins kameros duris spynomis. Durys turi raktą viduryje ir skląsčius viršuje bei apačioje. Jie užrakinami tik naktį, niekada nepamirši to garso: Klakt, klakt...“, – pareiškė jis.
N. Sarkozy sako į kalėjimą pasiimsiantis dvi knygas. Viena jų – „Grafas Montekristas“ – romanas apie neteisingai įkalintą žmogų, kuris galiausiai pasprunka iš kalėjimo ir atkeršija savo persekiotojams.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: