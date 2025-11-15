Skyrybos peraugo į karo lauką: prabangą mėgstantis Erikas vengė išlaikyti dukras, o kaltino žmoną

Vis dėlto, Marijampolės apylinkės teismas paskelbė vyrui nepalankų nuosprendį byloje, kurioje Erikas pripažintas kaltu dėl pareigos išlaikyti savo nepilnamečius vaikus vengimo.
Teismas nustatė, kad vyras nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. lapkričio 25 d. sąmoningai nevykdė teismo sprendimo ir nemokėjo priteisto išlaikymo dviem savo dukroms.
Erikas turėjo kas mėnesį mokėti po 316 eurų kiekvienam vaikui. Tačiau kaltinamasis nevykdė sprendimo ir iki 2024 m. lapkričio 25 d. susikaupė 7,6 tūkst. eurų įsiskolinimas.
Teigia, kad pareigą vykdo tinkamai
Erikas kaltu neprisipažino ir teigė, kad dukroms suteikia visą reikalingą išlaikymą. Pasak jo, kaltinimai yra dar esamos sutuoktinės keršto pasekmė, Esą moteris siekia neteisėtai praturtėti jų skyrybų ir turto dalybų proceso metu.
Vyras paaiškino, kad šeima turi šešis nekilnojamojo turto objektus, kurie yra nuomojami, tačiau nuomos sutartyse nurodyta tik jo sutuoktinė. Todėl visas pajamas, siekiančias apie 3 tūkst. eurų per mėnesį, ji gauna viena.
Anot Eriko, sutuoktinė teigia, kad šios pajamos yra skirtos vaikų išlaikymui, todėl jis laikė, kad teismo nustatytas išlaikymas yra perteklinis.
Be to, vyras pabrėžė, kad su dukromis praleidžia apie pusę mėnesio, todėl, jo manymu, dalį išlaikymo padengia savo lėšomis – perka drabužius, organizuoja atostogas ir bendras pramogas.
„Su dukromis praleidžiu daug laiko, perku joms viską, ko reikia, todėl tikrai nėra taip, kad jomis nesirūpinčiau“, – aiškino kaltinamasis.
Sutuoktinės versija
Kaltinamojo sutuoktinė teismui teigė, kad jos vyras sąmoningai vengia išlaikyti dukras. Pasak jos, nors teismo sprendimas dėl laikino išlaikymo galioja, išmokos buvo mokamos tik pirmą mėnesį – vėliau mokėjimai sumažėjo ir visiškai nutrūko.
„Kreipiausi į antstolius, tačiau jie paaiškino, kad kaltinamasis ištuštino banko sąskaitas, todėl nebėra iš ko išieškoti priteistų sumų. Jis yra įmonės direktorius ir savininkas, prekiauja automobiliais, turi prabangų BMW bei didelės vertės nekilnojamojo turto. Akivaizdu, kad pajamų jis gauna, tačiau jas slepia“, – teigė moteris.
Ji taip pat nurodė, kad gauna apie 3 tūkst. eurų pajamų iš bendro šeimos turto nuomos, tačiau šios lėšos šiuo metu yra civilinio ginčo dalykas, todėl negali būti laikomos vaikų išlaikymu.
„Kol teismas nenusprendė kitaip, sutuoktinio prievolė mokėti vaikams priteistą išlaikymą galioja“, – pabrėžė moteris.
Pareiga išlaikyti vaikus
Teismas sutiko su prokuratūros argumentais, kad Erikas žinojo apie savo pareigą mokėti dukroms, tačiau sąmoningai jos nevykdė. Nors civilinėje byloje tebevyksta turto dalybos, tai neatleidžia kaltinamojo nuo prievolės išlaikyti dukras.
Teismas atkreipė dėmesį, kad vyras oficialiai rodo mažas pajamas, tačiau turi kelis nekilnojamojo turto objektus, brangų automobilį ir vykdo pelningą veiklą. Tai, pasak teismo, rodo, jog finansinių galimybių teikti išlaikymą jis turėjo, bet sąmoningai to nedarė.
Todėl Marijampolės apylinkės teismas vyrą pripažino kaltu ir paskyrė 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros.
Vadovaujantis teismo sprendimu, per 5 mėnesius Erikas privalo neatlygintinai išdirbti 50 valandų sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų įstaigose.
Šis nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.
