19-metis prarijo šliužą: to, kas įvyko vėliau, nelinkėtų net priešui

Samas leido laiką su draugais, kai nusprendė priimti iššūkį. 2010 m. australas paauglys vakarėlyje prarijo šliužą – tai buvo sprendimas, jo gyvenimą pakeitęs visiems laikams ir galiausiai privedęs prie ankstyvos jo mirties sulaukus vos 28-erių, rašo mirror.co.uk.
19-metis vakarėlyje prarijo šliužą
Tuo metu jam buvo 19-ka ir prarijęs šliužą jis netrukus pasijuto blogai. Kaip paaiškėjo, po šio iššūkio jis susirgo eozinofiliniu meningoencefalitu – pavojinga parazitine centrinės nervų sistemos infekcija.
Regbio žaidėjas iš Sidnėjaus buvo skubiai nugabentas į ligoninę ir 420 dienų praleido komoje. Atsibudęs jis sužinojo, kad jam – kvadriplegija, t. y. visiškas paralyžius, apimantis kūną nuo kaklo žemyn, įskaitant visas galūnes.
Po kelerių metų draugas, buvęs tame vakarėlyje, prisiminė paskutinius keturis Samo žodžius prieš praryjant šliužą ir įspėjo kitus. Jimmy Galvinas laidoje „The Project“ sakė:
„Sėdėjome, ragavome raudoną vyną, bandėme vaidinti suaugusius ir staiga šalia ėmė šliaužti šliužas. Pasigirdo klausimas: „Ar turėčiau jį suvalgyti?“ Samas atsistojo ir nuėjo. Bam. Taip viskas ir įvyko.“
Įspėdamas kitus Jimmy pridūrė: „Tiesiog rūpinkitės savo draugais. Prieš šokdami nuo stogo į baseiną ar liepdami draugui suvalgyti kažką keisto – pagalvokite. Pasekmės gali būti tragiškos – ne tik draugui, bet ir visiems kitiems, visam gyvenimui. Tad tiesiog saugokite vieni kitus.“
Po 420 dienų komoje pabudo paralyžiuotas
Samas buvo nugabentas į ligoninę, kur gydytojai nustatė, kad jis užsikrėtė žiurkių plaučių kirmėle. Nors liga dažniausiai užpuola graužikus, užsikrėsti gali ir sraigės bei šliužai, nes jie minta žiurkių išmatomis.
Išmatose būna retai sutinkamas parazitas Angiostrongylus cantonensis, kuris, kaip nutiko Samo atveju, gali pažeisti smegenis. Susirgęs eozinofiliniu meningoencefalitu, Samas 420 dienų praleido komoje. Atsibudęs išgirdo, kad yra kvadriplegikas. Jimmy yra pasakojęs, kaip atsiprašė draugo, kad nesustabdė jo nuo iššūkio, ir tada Samas „pradėjo graudžiai verkti“.
Kitas draugas, Michaelas Sheasby, prisiminė pirmą kartą, kai apsilankė Samo palatoje ligoninėje: „Kai įėjau, jis buvo labai išsekęs, aplink visur – laidai, tai buvo milžiniškas šokas.“
Samo mama Kate tikėjosi, kad sūnus kada nors vėl vaikščios ir kalbės, bet nesulaukiant jokių pokyčių bėgantys metai stipriai išvargino visą šeimą.
Ji sakė: „Tai sugriovė, visiems laikams pakeitė jo gyvenimą, mano gyvenimą. Tai didžiulis, milžiniškas smūgis“, – sakė mama.
Mirė sulaukęs 28-erių
Australijos „Daily Telegraph“ ji pasakojo, kad sūnus negalėjo pats valgyti, jam reikėjo pagalbos net einant į tualetą. Kate pabrėžė, kad nekaltina jo draugų dėl iššūkio, nei paties Samo už tai, kad priėmė išbandymą – jie visi tiesiog kvailai pasielė vakarėlio metu.
Praėjus trejiems metams po ligos diagnozavimo, Samas buvo išleistas iš ligoninės ir grįžo namo motoriniu vežimėliu. Draugai rinko paramą, kad galėtų apmokėti visą parą reikalingą priežiūrą, tačiau šeima vis tiek įklimpo į skolas.
2018 m. balandį buvo pranešta, kad Samas kovoja su vietos valdžia dėl sumažintos neįgalumo pašalpos. 2016 m. jam buvo skirta kelių šimtų tūkstančių dolerių parama, tačiau 2017 m. rudenį ji sumažinta nuo 492 iki 135 tūkst. dolerių, o šeima liko skolinga slaugytojams 42 tūkst.
Samas mirė 2018 m. gruodį, sulaukęs vos 28-erių. Viena iš „The Project“ vedėjų Lisa Wilkinson pasakojo, kad paskutinėmis gyvenimo akimirkomis Samą supo šeimą ir artimiausi draugai, o paskutiniai jo žodžiai mamai buvo: „Aš tave myliu.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!