Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Sodininkė visus dabar ragina atlikti 1 veiksmą: nepražiopsokite tinkamiausio laiko

2025-10-12 12:30 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-12 12:30

Ruduo – metas, kai daugelis suka galvą, kaip sutvarkyti aplinką taip, kad ji atrodytų gražiai, tačiau nereikalautų daug priežiūros. Ne visi turi laiko ar noro nuolat ravėti, laistyti ir genėti augalus, todėl vis populiaresnis tampa principas – „mažiau darbo, daugiau grožio“.

Pasodinkite šiuos augalus rudenį – nepražiopsokite tinkamiausio laiko (nuotr. asm. archyvo. nuotr. 123rf.com)

Ruduo – metas, kai daugelis suka galvą, kaip sutvarkyti aplinką taip, kad ji atrodytų gražiai, tačiau nereikalautų daug priežiūros. Ne visi turi laiko ar noro nuolat ravėti, laistyti ir genėti augalus, todėl vis populiaresnis tampa principas – „mažiau darbo, daugiau grožio“.

REKLAMA
0

Naujienų portalui tv3.lt sodininkystės entuziastė Inga atskleidžia, kad tinkamai parinkti augalai gali džiuginti akis visus metus ir nereikalauti nuolatinės priežiūros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji pabrėžia, kad viskas prasideda nuo planavimo ir augalų pažinimo – kai žinai, kas tinka tavo dirvožemiui ir sodybai, pusė darbo jau padaryta.

REKLAMA
REKLAMA

Mažai priežiūros reikalaujantys augalai

Apie tai, kaip išsirinkti tokius augalus, kurie ne tik puošia aplinką, bet ir nereikalauja daug priežiūros, sodininkė Inga kalba paprastai – svarbiausia, kad pasirinkimas būtų apgalvotas. Anot jos, grožis neturėtų būti vienintelis kriterijus renkantis, ką sodinti savo kieme.

REKLAMA

„Žmonės dažnai renkasi tai, kas gražu parduotuvėje, bet ne visada pagalvoja, ar tas augalas tiks jų sklypui. O kai pasodina netinkamai – tada prasideda vargas: reikia nuolat laistyti, persodinti ar net keisti. Tuo tarpu tinkamai pasirinkti augalai praktiškai auga patys“, – sako ji.

Pasak pašnekovės, pirmiausia verta rinktis daugiametes gėles ir žolinius augalus, kurie puikiai prisitaiko prie mūsų klimato ir kasmet sužaliuoja iš naujo.

REKLAMA
REKLAMA

„Puikus pasirinkimas – šilokai, ežiuolės, levandos, katžolės, šalavijai. Jie ne tik gražiai atrodo, bet ir nereikalauja daug priežiūros.

Be to, šie augalai mėgsta saulę ir sausumą – tai reiškia, kad net jei pamiršite palaistyti, jie nesupyks“, – pataria moteris.

Tiems, kurie nori žalumos ištisus metus, ji siūlo rinktis spygliuočius ir visžalius krūmus – pavyzdžiui, kadagius, kukmedžius, buksmedžius ar rododendrus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Spygliuočiai – tai klasika, kurie visada atrodo tvarkingai. Tik svarbu juos sodinti su mintimi apie erdvę: nedaryti džiunglių, nes vėliau bus sunku prižiūrėti“, – aiškina sodininkė.

Natūralumas – gražiausia puošmena

Inga pastebi, kad vis daugiau žmonių renkasi natūralų, laukinės gamtos įkvėptą stilių.

REKLAMA

„Gamta pati yra geriausias dizaineris. Jei sode viskas atrodo šiek tiek netvarkingai, bet harmoningai – tai kur kas gražiau nei sterilus plotas be gyvybės. Svarbiausia – balansas“, – sako ji.

Tiems, kurie nori dar mažiau darbo, sodininkė rekomenduoja naudoti mulčią.

„Mulčiavimas ne tik sulaiko drėgmę, bet ir neleidžia augti piktžolėms. Tai puikus būdas turėti gražią, tvarkingą aplinką be didelio vargo“, – dalijasi patarimu Inga.

REKLAMA

Ji taip pat pabrėžia, kad net ir paprasti augalai gali atrodyti įspūdingai, jei yra teisingai suderinti.

„Pavyzdžiui, derinkite šilokus su levandomis, ar ežiuoles su viksvomis – skirtingos tekstūros ir spalvos sukuria gylį. Svarbiausia – nebijoti eksperimentuoti“, – pataria pašnekovė.

Siunčia patarimą

Sodininkystės entuziastė Inga priduria, kad šiuo metu verta ne tik planuoti, ką dar pasodinti, bet ir pasirūpinti sodo paruošimu artėjančiam šaltajam sezonui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot jos, ruduo – tai metas, kai reikia sutvarkyti lysves, patrumpinti daugiamečius augalus, surinkti lapus ir patręšti dirvą.

„Daugelis susitelkia tik į sodinimą, tačiau rudens darbai – ne mažiau svarbūs. Tvarkingas sodas žiemą ilsėsis, o pavasarį atsibus gražus ir gyvybingas.

Svarbiausia – viską daryti su meile, be skubos ir nepamiršti pasidžiaugti tuo, ką jau sukūrėte“, – pataria Inga.

Ji pabrėžia, kad gamta visada atsidėkoja tiems, kurie ja rūpinasi, todėl net ir nedidelės pastangos rudenį gali užtikrinti, kad pavasarį sode bus mažiau darbo, o daugiau grožio.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Veja (nuotr. Shutterstock.com)
Pasakė, kada paskutinį kartą reikia nupjauti žolę: įsidėmėkite (5)
Rožės (nuotr. 123rf.com)
Dabar padarykite tai savo rožėms: pavasarį nudžiugins stulbinančiais žiedais (7)
1 darbą rudenį savo sode pamiršta dažnas: pabandę negali atsidžiaugti rezultatu (nuotr. TV3, 123rf.com)
1 darbą rudenį savo sode pamiršta dažnas: pabandę negali atsidžiaugti rezultatu (6)
Sodyba, kiemas (nuotr. 123rf.com)
Pamatę sode šį augalą skubiai jį išraukite su šaknimis: įspėja visus (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų