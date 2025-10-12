Sodininkė visus dabar ragina atlikti 1 veiksmą: nepražiopsokite tinkamiausio laiko

Naujienų portalui tv3.lt sodininkystės entuziastė Inga atskleidžia, kad tinkamai parinkti augalai gali džiuginti akis visus metus ir nereikalauti nuolatinės priežiūros.
Ji pabrėžia, kad viskas prasideda nuo planavimo ir augalų pažinimo – kai žinai, kas tinka tavo dirvožemiui ir sodybai, pusė darbo jau padaryta.
Mažai priežiūros reikalaujantys augalai
Apie tai, kaip išsirinkti tokius augalus, kurie ne tik puošia aplinką, bet ir nereikalauja daug priežiūros, sodininkė Inga kalba paprastai – svarbiausia, kad pasirinkimas būtų apgalvotas. Anot jos, grožis neturėtų būti vienintelis kriterijus renkantis, ką sodinti savo kieme.
„Žmonės dažnai renkasi tai, kas gražu parduotuvėje, bet ne visada pagalvoja, ar tas augalas tiks jų sklypui. O kai pasodina netinkamai – tada prasideda vargas: reikia nuolat laistyti, persodinti ar net keisti. Tuo tarpu tinkamai pasirinkti augalai praktiškai auga patys“, – sako ji.
Pasak pašnekovės, pirmiausia verta rinktis daugiametes gėles ir žolinius augalus, kurie puikiai prisitaiko prie mūsų klimato ir kasmet sužaliuoja iš naujo.
„Puikus pasirinkimas – šilokai, ežiuolės, levandos, katžolės, šalavijai. Jie ne tik gražiai atrodo, bet ir nereikalauja daug priežiūros.
Be to, šie augalai mėgsta saulę ir sausumą – tai reiškia, kad net jei pamiršite palaistyti, jie nesupyks“, – pataria moteris.
Tiems, kurie nori žalumos ištisus metus, ji siūlo rinktis spygliuočius ir visžalius krūmus – pavyzdžiui, kadagius, kukmedžius, buksmedžius ar rododendrus.
„Spygliuočiai – tai klasika, kurie visada atrodo tvarkingai. Tik svarbu juos sodinti su mintimi apie erdvę: nedaryti džiunglių, nes vėliau bus sunku prižiūrėti“, – aiškina sodininkė.
Natūralumas – gražiausia puošmena
Inga pastebi, kad vis daugiau žmonių renkasi natūralų, laukinės gamtos įkvėptą stilių.
„Gamta pati yra geriausias dizaineris. Jei sode viskas atrodo šiek tiek netvarkingai, bet harmoningai – tai kur kas gražiau nei sterilus plotas be gyvybės. Svarbiausia – balansas“, – sako ji.
Tiems, kurie nori dar mažiau darbo, sodininkė rekomenduoja naudoti mulčią.
„Mulčiavimas ne tik sulaiko drėgmę, bet ir neleidžia augti piktžolėms. Tai puikus būdas turėti gražią, tvarkingą aplinką be didelio vargo“, – dalijasi patarimu Inga.
Ji taip pat pabrėžia, kad net ir paprasti augalai gali atrodyti įspūdingai, jei yra teisingai suderinti.
„Pavyzdžiui, derinkite šilokus su levandomis, ar ežiuoles su viksvomis – skirtingos tekstūros ir spalvos sukuria gylį. Svarbiausia – nebijoti eksperimentuoti“, – pataria pašnekovė.
Siunčia patarimą
Sodininkystės entuziastė Inga priduria, kad šiuo metu verta ne tik planuoti, ką dar pasodinti, bet ir pasirūpinti sodo paruošimu artėjančiam šaltajam sezonui.
Anot jos, ruduo – tai metas, kai reikia sutvarkyti lysves, patrumpinti daugiamečius augalus, surinkti lapus ir patręšti dirvą.
„Daugelis susitelkia tik į sodinimą, tačiau rudens darbai – ne mažiau svarbūs. Tvarkingas sodas žiemą ilsėsis, o pavasarį atsibus gražus ir gyvybingas.
Svarbiausia – viską daryti su meile, be skubos ir nepamiršti pasidžiaugti tuo, ką jau sukūrėte“, – pataria Inga.
Ji pabrėžia, kad gamta visada atsidėkoja tiems, kurie ja rūpinasi, todėl net ir nedidelės pastangos rudenį gali užtikrinti, kad pavasarį sode bus mažiau darbo, o daugiau grožio.
