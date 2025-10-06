Pamatęs, kas slepiasi jo darže, Saulius apstulbo: „Vienas jo nepakėliau – turėjo padėti sūnus“

Juos užauginęs klaipėdietis Saulius Liekis juokiasi, jog šiemet derlius pranoko visus lūkesčius.
Nesitikėjo tokio derliaus
„Pavasarį nieko nesitikėdami pasodinome porą sėklų, nes anksčiau kažkaip nelabai pavykdavo užauginti. Šiemet rezultatas geresnis – pavyko užauginti du dičkius“, – pasakoja šių didžiulių moliūgų augintojas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys S. Liekis.
Pasak jo, mažesnysis moliūgas svėrė 19 kilogramų, tačiau didžiausiojo svorio taip ir nepavyko nustatyti.
„Sode tiesiog neturėjome tokio kalibro svarstyklių, kad jį pasvertume“, – su šypsena pripažįsta vyras.
Vienas bus suvalgytas, kitas – šventei
Vienas iš derliaus milžinų, anot S. Liekio, netrukus atsidurs ant šeimos stalo. „Vienas moliūgas bus suvalgytas ir pasidalintas su giminėmis“, – sako jis.
Tuo tarpu didžiausias moliūgas, pasak augintojo, greičiausiai bus skirtas artėjančiai Helovyno šventei.
„Didžiausias, matyt, keliaus į Helovyno šventę, kurią rengia Klaipėdos Žvejų rūmai – „Moliūgų pieva“, – dalijasi sodininkas.
Moliūgo „transportavimo operacija“
Pasak sodininko, didįjį moliūgą iš lysvės teko transportuoti karučiu:
„Vienas jo nepakėliau – įkelti turėjo padėti sūnus“, – dalijasi vyras.
