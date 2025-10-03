Lietuvos gyventojus jau kviečia Moliūgų kiemas: pasakė, kodėl šiemet neleis maitinti gyvūnų

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Moliūgų kieme pakaunėje Bubių kaime – šurmulys. Tarp oranžinių daržovių pasklidę lankytojai ieško gražiausios erdvės nuotraukoms, išbando virtuvės instrumentų skambesį, ar įvairiomis pramogomis mėgaujasi – kas veidelius dabinasi, o kas energiją išlieja laipiodami ant šieno rulonų:
„Pats populiariausias, aišku, yra moliūgai, nes čia moliūgų kiemas.“
„Nusifotografavau prie daug moliūgų, dar žaidžiau visokius žaidimus.“
„Atvažiavome po mokyklos moliūgų pažiūrėt, nes močiutė ir diedukas sugalvojo – tai man čia labai patinka.“
„Supausi, žaidžiau ir žiūriu moliūgus, renkuosi kažkokį. – Kokį renkiesi? – Gražų.“
Užsuka visą savaitę, išskyrus pirmadieniais
Kuo gražesnį moliūgą įsigyti dairosi ir maži, ir dideli:
„Išsirinkom šitą gražuolį. – Kam? – Skaptuoti prie namų, kad būtų.“
O štai Valentinas su šeima net pilną karutį ryškių daržovių tempia – šventėms ruošiasi:
„Mano gimtadienis sutampa. Pas mus organizuojamas šiurpnaktis, dar jų čia mažai bus, puošim, kiemą, vidų, salę.“
Į Moliūgų kiemą smalsuoliai užsuka ir darbo dienomis, ir savaitgaliais. Tik pirmadieniais – išeiginė.
„Savaitgaliais būna labai daug žmonių, kiemas būna tirštas, prie kai kurių vietų net būna, kad žmonės stovi eilėj vien tam, kad nusifotografuotų“, – pasakojo Moliūgų kiemo įkūrėjas Domas Astromskas.
„Daugiau turbūt yra spalio pabaigos švenčių organizatoriai, mes kito formato – pas mus geru oru, gera nuotaika, šeimom su vaikais ir, žinoma, mes tokiu formatu parduodam savo derlių ir labiau propaguojam juos ne kaip dekorą, o kaip vertingą daržovę“, – tikino Moliūgų kiemo įkūrėja Adelė Astromskienė.
Šiemet neleidžia maitinti galvijų
Ir šeimininkė skuba moliūgus tarkuoti ir blynus čirškinti, per dieną juos šimtais skaičiuoja.
„Gaunasi 300–400 blynelių. <...> Moliūgas – daržovių karalius, iš moliūgų galima visą savaitę gaminti pusryčius, pietus, vakarienę ir vis kitokius patiekalus. Jie skiriasi savo tekstūromis, savo skoniais ir skirtingi patiekalai iš jų gaminami. Jei kiaušininiai labiau tinka salotoms, žalius valgyti, tai spagetiniai labiau apdoroti“, – pasakojo A. Astromskienė.
Tad lankytojai džiaugiasi įvairių moliūgų paragavę, įdomių faktų apie juos sužinoję ir smagiai pasibuvę:
„Pasivaikštom, labai tos karvytės patinka, tai pas jas atvažiuojam, apžiūrim.“
Tik štai Astromskų auginamus deksterių veislės galvijus šiemet galima tik iš tolo apžiūrėti – šeimininkai saugo raguotuosius nuo pavojingų ligų.
„Europoj siaučia snukio, nagų ir mėlyno liežuvio virusas baisus, tai iš toli galima pažiūrėt, bet arti ne. Nei maitinti leidžiam, nei arčiau prieiti, nei į tvartą – niekur niekur“, – tikino Moliūgų kiemo įkūrėjas Vytautas Astromskas.
Bijojo, ar bus derlius
Ne pirmus metus moliūgų kiemą įrengiantys ūkininkai atvirauja, kad dėl orų pasiutpolkės dvejojo, ar šiemet pavyks idėją įgyvendinti.
„Oi neklauskit, dar ir kaip gąsdino. Mes dar liepos pradžioj abejojom, ar ši viso tų moliūgų kažkiek užaugs, nes patys moliūgai išdygo ir sustojo, kai kurie net nedygo, žolės augo beviltiškai ir manėm, kad visus laukus reiks užarti“, – pasakojo A. Astromskienė.
Bet, laimė, moliūgai užaugo. Tiesa, gerokai mažesni nei ankstesniais metais – bendrai derlius trečdaliu menkesnis nei įprastai. Ir šiųmetis moliūgas rekordininkas mažesnis nei pernai.
„Tik 42 kilogramai 200 gramų, pernai buvo, jei neklystu, 68 kilogramai su trupučiu, tai skirtumas didelis“, – teigė Moliūgų kiemo įkūrėjas V. Astromskas.
Šis Moliūgų kiemas tradiciškai veikia tol, kol jame būna moliūgų.
