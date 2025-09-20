Kalendorius
Padarykite tai serbentams dabar: pavasarį sukraus daugiau uogų

2025-09-20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-09-20 10:30

Ruduo sodininkams – metas ne tik džiaugtis užaugusiu derliumi, bet ir pasirūpinti augalais, kad jie kitą sezoną būtų sveiki ir derlingi. Po uogų nuėmimo serbentų krūmai jau baigę savo „darbą“, tačiau jų priežiūros darbai dar nesibaigia. Tinkama priežiūra rudenį užtikrina, kad krūmai peržiemotų be nuostolių, o kitą vasarą vėl džiugintų gausiu derliumi.

Juodieji serbentai (nuotr. 123rf.com)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu svarbiausia – ne tik pašalinti senus ūglius, bet ir pasirūpinti tręšimu, genėjimu bei apsauga nuo ligų ir kenkėjų, rašoma foodgardenlife.com.

Ką svarbu padaryti serbentų krūmams rudenį?

Derliaus nuėmimas ir švaros palaikymas

Pirmasis žingsnis – kruopščiai nuimti visas prinokusias uogas. Likusios ant krūmo gali traukti kenkėjus arba skatinti ligų plitimą.

Po derliaus nuėmimo svarbu surinkti ir nukritusius lapus bei vaisius aplink krūmus – jie gali tapti ligų židiniu.

Švarus pagrindas padeda krūmams geriau pasiruošti žiemai ir sumažina ligų riziką pavasarį.

Genėjimas – senų ir silpnų ūglių pašalinimas

Rudenį rekomenduojama pašalinti silpnas, sausas ar sergančias šakas. Tai skatina krūmo augimą ir padeda auginti gerą derlių kitą sezoną.

Genėjimas taip pat pagerina oro cirkuliaciją, o tai mažina grybinių ligų riziką. Svarbu nepažeisti pagrindinių sveikų ūglių – jie bus derliaus pagrindas kitais metais.

Genėjimo technika, kurią galite panaudoti:

  • Pašalinkite senus ir pažeistus stiebus: tai padeda atlaisvinti erdvę ir užtikrina geresnę oro cirkuliaciją;
  • Palikite sveikus vienerių ir dvejų metų stiebus: šie stiebai dažniausiai duoda geriausią derlių;
  • Formuokite krūmą: stenkitės išlaikyti atvirą krūmo struktūrą, kad saulė galėtų pasiekti vidinius stiebus.

Šie veiksmai padės ne tik pagerinti derlių, bet ir sumažinti ligų riziką.

Tręšimas ir dirvos paruošimas

Po genėjimo krūmus verta patręšti. Rudenį geriausia naudoti organines trąšas arba kompostą, kurie pagerina dirvos struktūrą ir aprūpina augalus maisto medžiagomis žiemai.

Tai padeda šaknims išlikti stiprioms ir užtikrina geresnį uogų derlių kitą sezoną.

Apsauga nuo šalčio ir ligų

Jei ruduo ankstyvas ir laukia stiprios šalnos, serbentus galima mulčiuoti šiaudais, durpėmis ar perpuvusiu kompostu. Mulčas saugo šaknis nuo užšalimo ir palaiko dirvos drėgmę.

Taip pat verta patikrinti krūmus dėl kenkėjų ir ligų židinių, kad žiema nepadarytų jiems žalos.

Rudeninė priežiūra – tai krūmų paruošimas ramybės periodui. Tinkamai prižiūrėti serbentai žiemą išlieka sveiki ir stiprūs, todėl pavasarį vėl džiugins gausiu derliumi. Rudens darbai – mažas, bet labai svarbus žingsnis į kitų metų sėkmę.

