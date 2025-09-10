Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Pasodinkite šiuos augalus savo darže: piktžolių nebeliks

2025-09-10 15:10 / šaltinis: valstietis.lt
2025-09-10 15:10

Vienas paprastas sideratas pakeičia dešimtis herbicidų – rugiai veiksmingai stabdo piktžolių augimą, atkuria dirvą ir užtikrina derlingumą be chemikalų.

Piktžolė (nuotr. 123rf.com)

Vienas paprastas sideratas pakeičia dešimtis herbicidų – rugiai veiksmingai stabdo piktžolių augimą, atkuria dirvą ir užtikrina derlingumą be chemikalų.

REKLAMA
0

Patyrę sodininkai gerai žino: sideratai – tikras gelbėtojas dirvos priežiūrai. Vieni sėja garstyčias, kiti renkasi dobilus ar faceliją. Bet yra augalas, kuris skiriasi nuo visų kitų – rugiai

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sideratas sulaiko piktžoles

Šis ilgametėmis patirtimis patikrintas sideratas ne tik veiksmingai sulaiko piktžoles kaip herbicidai, bet ir duoda dirvai daug daugiau naudos.

REKLAMA
REKLAMA

Rugiai greitai sudygsta ir taip tankiai išsikerta po žemę, kad daržas virsta ištisiniu žaliu kilimu – piktžolėms čia tiesiog nelieka vietos gyventi. 

REKLAMA

Galingos šaknys įsiskverbia giliai į dirvą, ją purena ir uždengia kelią bet kokiems nepageidaujamiems augalams.

Ne veltui agronomai teigia: ten, kur sudygsta rugiai, piktžolės neturi jokių šansų – ir tai tikra laimė kiekvienam ūkininkui.

Rugių nauda darže

Dar vienas neabejotinas rugių privalumas – jų gebėjimas augti net ir vėsiu metų laiku. Būtent todėl ruduo laikomas idealiu sėjos laiku. 

REKLAMA
REKLAMA

Rudenį apsėta sklypo dalis greitai padengiama tankiu žaliu sluoksniu, kuris pavasarį patikimai užblokuoja kelią piktžolėms. Tačiau rugius galima sėti ir pavasarį – pasirinkite jums patogų laikotarpį. Tačiau būtent dabar šis žingsnis bus ypač naudingas.

Rugiai daržininkams duoda dvigubą naudą. Jie ne tik pažaboja piktžoles, bet ir praturtina žemę vertinga organine medžiaga. Tereikia iškasti pasėlius ir palikti juos pūti tiesiai lysvėse – jie virs natūraliu trąšų, kurios padaro dirvą lengvą, purią ir geriau sulaikančią drėgmę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Yra ir dar vienas svarbus privalumas: rugiai veikia kaip natūralus „sanitaras“. Jie slopina ligų sukėlėjų vystymąsi dirvožemyje, mažindami šaknų puvimo ir kitų problemų, kurios taip dažnai kamuoja sodininkus, riziką. Būtent ši savybė tampa lemiamu argumentu daugeliui savininkų rinktis rugius.

Kiti sideratai taip pat turi savo privalumų, tačiau rugiai pelnytai laikomi veiksmingiausia apsauga nuo piktžolių. Pasėkite juos šiais metais ir savo patirtimi įsitikinsite, kad ši kultūra tikrai pateisina visus lūkesčius.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Padarykite tai savo šilauogėms dabar: pavasarį sukraus neregėtą derlių (nuotr. 123rf.com, TV3)
Ragina tai padaryti savo šilauogėms dabar: pavasarį sukraus neregėtą derlių (2)
Sėklos (Nuotr. spaudos pranešimo)
Dabar darže ragina sėti šias sėklas: rezultatas nustebins (1)
Uždengti lauko augalai (nuotr. 123rf.com)
Pasakė, ar iš tikrųjų reikia augalus uždengti žiemai: įsidėmėkite
Braškių sodinimas (nuotr. 123rf.com)
Padarykite tai sodindami braškes: rezultatas nustebins (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų