Padarykite tai savo melsvėms rudenį: rezultatas džiugins

Pavasarį arba ankstyvą rudenį – po vasaros karščio, bet prieš pirmąsias šalnas.
Ruduo yra pranašesnis dėl švelnesnės temperatūros ir didesnės drėgmės, dėl ko sumažėja dažno laistymo poreikis.
Kaip teisingai dalyti
- Prieš dalydami melsves, jas palaistykite, kad jos būtų gerai sudrėkintos.
- Paruoškite įrankius: kastuvą iškasti, aštrų peilį pjauti, kilimėlį arba skudurėlį, kad būtų patogiau dirbti.
- Iškaskite krūmą, maždaug tiek, kad apimtu šaknų sistemą (paprastai 25–30 cm, priklausomai nuo dydžio).
- Nukratykite arba nuplaukite žemę, kad būtų lengviau matyti šakneles, ir suraskite naujų ūglių užuomazgas.
- Padalinkite šaknų gumulą taip, kad kiekvienas turėtų po du ar tris akutes. Jei krūmas labai didelis, padalinkite jį į daugiau dalių; jei mažas – į dvi ar tris.
Persodinimas ir priežiūra po padalijimo
Persodinkite naujus augalus į tą patį gylį, kuriame jie augo iš pradžių. Šaknų kaklelio – vietos, kur šaknys pereina į antžeminę dalį – negilinkite.
Duobė turi būti platesnė nei nauja šaknų gumbas, kad šaknys galėtų išsiskirstyti.
Per pirmąsias keturias savaites po persodinimo palaikykite dirvą drėgną – šiuo laikotarpiu augalams labai reikia vandens.
Pavasarį reikia laistyti keletą kartų per savaitę, priklausomai nuo oro sąlygų. Rudenį, kai kritulių daugiau, laistyti galima rečiau.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!