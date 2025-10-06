Kalendorius
Dabar padarykite tai savo rožėms: pavasarį nudžiugins stulbinančiais žiedais

2025-10-06
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-06 07:45

Rožės – tikros sodo karalienės, kurios žavi ne tik savo spalvų įvairove, bet ir kvapu. Tačiau daugelis sodininkų daro klaidą – rudenį rožes palieka likimo valiai, manydami, kad jų priežiūra nebereikalinga. Iš tiesų spalis yra ypač svarbus mėnuo, kai augalai tampa pažeidžiamiausi įvairioms ligoms.

Rožės (nuotr. 123rf.com)
4

Rožės – tikros sodo karalienės, kurios žavi ne tik savo spalvų įvairove, bet ir kvapu. Tačiau daugelis sodininkų daro klaidą – rudenį rožes palieka likimo valiai, manydami, kad jų priežiūra nebereikalinga. Iš tiesų spalis yra ypač svarbus mėnuo, kai augalai tampa pažeidžiamiausi įvairioms ligoms.

1

Dėl to rožės gali susirgti, susilpnėti ir pavasarį nebepražysti taip, kaip galėtų. Laimei, jų apsauga nereikalauja daug pastangų – pakanka vos 10 minučių paprasto darbo, kad pavasarį rožės džiugintų gausiais ir sveikais žiedais, rašoma express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Stulbinančio grožio rožės
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Stulbinančio grožio rožės

Kodėl rudenį rožės serga dažniau?

Atvėsus orams rožių vegetacija sulėtėja, tačiau augalai išlieka jautrūs ligoms. Viena pavojingiausių – juodoji dėmėtligė. Ji pasireiškia tamsiomis dėmėmis ant apatinių lapų, o ligos sporos lengvai plinta pūvančiuose žieduose bei lapuose.

Sodininkystės ekspertė Lindsey Ward iš „Plants 2 Gardens“ įspėja, kad rudenį nereikėtų ignoruoti nužydėjusių rožių:

„Dabar laikas šiek tiek sutvarkyti tuos žiedus ir stiebus. Žiedų galvutes, kurios atrodo liūdnos ir susidėvėjusios, galima nukirpti arba tiesiog pašalinti žiedlapius, kad žiedynai galėtų sunokti.“

Kuo pavojingi nuvytę žiedai?

  • Jie sulaiko drėgmę ir sudaro sąlygas daugintis grybelių sporoms;
  • Skatina ligų plitimą, silpnina augalą;
  • Trukdo oro cirkuliacijai tarp stiebų;
  • Verčia rožę eikvoti energiją pūvančioms dalims, o ne būsimam žydėjimui.

Kaip gydyti nuvytusias rožes rudenį?

Nuvytusių rožių žiedų šalinimas – paprastas, vos kelių minučių darbas, tačiau jo nauda augalams yra milžiniška. Viskas prasideda nuo nedidelės apžiūros. Atsitraukę pažvelkite į savo rožes – tarp jų tikrai pastebėsite ruduojančius, nuvytusius ar jau pažeistus žiedus.

Tuomet į rankas paimkite švarias genėjimo žirkles. Jomis nukirpkite mirštančias žiedų galvutes, pašalinkite negyvus ar pažeistus stiebus. Jei matote, kad kai kurie stiebai atrodo susivėlę, patrumpinkite juos – taip pagerinsite oro cirkuliaciją tarp augalo šakų.

Svarbiausia – nepersistengti. Per didelis genėjimas rudenį gali augalą susilpninti, todėl pakanka tik minimaliai sutvarkyti.

Dar vienas žingsnis, kurio negalima praleisti – sutvarkyti aplinką aplink krūmą. Surinkite visus nupjautus žiedlapius ir lapus, kad jie neliktų gulėti ant žemės. Tai padės apsisaugoti nuo grybelinių ligų, kurios lengvai peržiemoja dirvoje ir kitą sezoną vėl pažeidžia rožes.

Tokiu būdu vos per 10 minučių galite užtikrinti, kad jūsų rožės bus sveikos, stiprios ir pasiruošusios kitą pavasarį sužydėti dar gausiau.

Jeigu spalį atliksite šį paprastą darbą, rožės išsaugos energiją, bus atsparesnės šalčiui ir pavasarį užaugins didesnius, stipresnius bei gausesnius žiedus.

