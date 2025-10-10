Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europoje – itin retas raudonasis įspėjimas dėl katastrofinių orų: ką jis reiškia?

2025-10-10 22:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-10 22:10

Keletas regionų pietryčių Ispanijoje paskelbė itin retą raudonąjį orų perspėjimą dėl stiprios audros – ką jis reiškia?

Europos šalyje – retas „raudonasis“ įspėjimas dėl itin stiprios audros: ką jis reiškia? (nuotr. SCANPIX)
4

Keletas regionų pietryčių Ispanijoje paskelbė itin retą raudonąjį orų perspėjimą dėl stiprios audros – ką jis reiškia?

REKLAMA
0

Nors rimti orų įspėjimai šioje Europos dalyje nėra neįprasti, tokio tipo skelbiami labai retai.

Meteorologijos tarnyba „Aemet“ praneša, kad per artimiausias kelias dienas kai kuriose vietovėse gali iškristi net 250–300 mm lietaus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos šalyje – retas „raudonasis“ įspėjimas dėl itin stiprios audros: ką jis reiškia?
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Europos šalyje – retas „raudonasis“ įspėjimas dėl itin stiprios audros: ką jis reiškia?

Ką reiškia šis orų perspėjimas?

Pasak „SkyNews“, raudonasis įspėjimas yra pats rimčiausias meteorologijos tarnybos signalas, reiškiantis, kad orai gali sukelti „kelionių sutrikimus, energijos tiekimo problemas ir galimą didelę žalą turtui bei infrastruktūrai“.

REKLAMA
REKLAMA

O tokius įspėjimus reikia vertinti itin rimtai.

Tarp galimų padarinių yra:

  • Skraidančios nuolaužos, keliančios pavojų gyvybei;
  • Žala pastatams ir namams: nuplėšiami stogai, nutraukiamos elektros linijos;
  • Uždaryti keliai, tiltai ir geležinkeliai, vėluoja ar atšaukiami autobusų, traukinių, keltų ir skrydžių reisai;
  • Elektros tiekimo sutrikimai, turintys įtakos kitiems paslaugų teikimams, pavyzdžiui, mobiliojo ryšio aprėpčiai;
  • Didelės bangos ir paplūdimių medžiagos, kurios gali pasiekti pakrantės kelius, jūros pakrantes ir namus.

Perspėjimai gyventojams – neiti be būtinybės iš namų

Gyventojams rekomenduojama be būtinybės neišeiti iš namų, kai krituliai yra intensyviausi, ir atidžiai stebėti oficialius civilinės saugos tarnybų pranešimus. Vairuotojams patariama vengti važiuoti užtvindytomis keliais ir būti pasirengusiems staigiems situacijos pokyčiams.

REKLAMA

Pagrindiniuose Ispanijos oro uostuose penktadienį atidedami skrydžiai, nes paskelbtas įspėjimas dėl smarkaus lietaus.

Ispanijoje siaučiant audrai „Alice“ atidėti skrydžiai Valensijos, Alikantės ir Mursijos oro uostuose.

Audrai „Alice“ siaučiant, šalies meteorologijos tarnyba „Aemet“ įjungė griežčiausią orų pavojų. Ispanijos meteorologijos agentūra nuo penktadienio 10 val. ryto vietos laiku Alikantės regione įvedė raudonąjį perspėjimą, įspėdama gyventojus ir svečius apie galimas katastrofiškas liūtis.

REKLAMA
REKLAMA

Ibizos ir Formenteros gelbėjimo tarnybos taip pat sustiprino savo reagavimo pajėgumus po to, kai šiose salose buvo paskelbtas oranžinis orų perspėjimas dėl audrų ir smarkaus lietaus. Šalies meteorologijos agentūros „Aemet“ duomenimis, šiandien (penktadienį, spalio 10 d.) ir rytoj (šeštadienį, spalio 11 d.) Ispaniją pasieks audros „Alice“ pikas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gyventojai ir lankytojai raginami būti budrūs, vengti potvynių pažeidžiamų vietovių ir atidžiai sekti vietos perspėjimus.

Ekstremaliausi orų atvejai regione

2024 m. spalio mėn. Valensiją ištiko daug galingesnė audra, sukėlusi katastrofiškus potvynius.

Tai buvo vienas iš intensyviausių potvynių regione per pastarąjį šimtmetį. Žuvo daugiau nei 200 žmonių.

Tokie reiškiniai paprastai įvyksta tik kartą ar du per dešimtmetį, o ekstremaliausi atvejai pasitaiko maždaug kas 20 metų, rašo BBC.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų