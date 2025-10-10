Europoje – itin retas raudonasis įspėjimas dėl katastrofinių orų: ką jis reiškia?

Nors rimti orų įspėjimai šioje Europos dalyje nėra neįprasti, tokio tipo skelbiami labai retai.
Meteorologijos tarnyba „Aemet“ praneša, kad per artimiausias kelias dienas kai kuriose vietovėse gali iškristi net 250–300 mm lietaus.
Ką reiškia šis orų perspėjimas?
Pasak „SkyNews“, raudonasis įspėjimas yra pats rimčiausias meteorologijos tarnybos signalas, reiškiantis, kad orai gali sukelti „kelionių sutrikimus, energijos tiekimo problemas ir galimą didelę žalą turtui bei infrastruktūrai“.
O tokius įspėjimus reikia vertinti itin rimtai.
Tarp galimų padarinių yra:
- Skraidančios nuolaužos, keliančios pavojų gyvybei;
- Žala pastatams ir namams: nuplėšiami stogai, nutraukiamos elektros linijos;
- Uždaryti keliai, tiltai ir geležinkeliai, vėluoja ar atšaukiami autobusų, traukinių, keltų ir skrydžių reisai;
- Elektros tiekimo sutrikimai, turintys įtakos kitiems paslaugų teikimams, pavyzdžiui, mobiliojo ryšio aprėpčiai;
- Didelės bangos ir paplūdimių medžiagos, kurios gali pasiekti pakrantės kelius, jūros pakrantes ir namus.
Perspėjimai gyventojams – neiti be būtinybės iš namų
Gyventojams rekomenduojama be būtinybės neišeiti iš namų, kai krituliai yra intensyviausi, ir atidžiai stebėti oficialius civilinės saugos tarnybų pranešimus. Vairuotojams patariama vengti važiuoti užtvindytomis keliais ir būti pasirengusiems staigiems situacijos pokyčiams.
Pagrindiniuose Ispanijos oro uostuose penktadienį atidedami skrydžiai, nes paskelbtas įspėjimas dėl smarkaus lietaus.
Ispanijoje siaučiant audrai „Alice“ atidėti skrydžiai Valensijos, Alikantės ir Mursijos oro uostuose.
Audrai „Alice“ siaučiant, šalies meteorologijos tarnyba „Aemet“ įjungė griežčiausią orų pavojų. Ispanijos meteorologijos agentūra nuo penktadienio 10 val. ryto vietos laiku Alikantės regione įvedė raudonąjį perspėjimą, įspėdama gyventojus ir svečius apie galimas katastrofiškas liūtis.
Ibizos ir Formenteros gelbėjimo tarnybos taip pat sustiprino savo reagavimo pajėgumus po to, kai šiose salose buvo paskelbtas oranžinis orų perspėjimas dėl audrų ir smarkaus lietaus. Šalies meteorologijos agentūros „Aemet“ duomenimis, šiandien (penktadienį, spalio 10 d.) ir rytoj (šeštadienį, spalio 11 d.) Ispaniją pasieks audros „Alice“ pikas.
Gyventojai ir lankytojai raginami būti budrūs, vengti potvynių pažeidžiamų vietovių ir atidžiai sekti vietos perspėjimus.
Ekstremaliausi orų atvejai regione
2024 m. spalio mėn. Valensiją ištiko daug galingesnė audra, sukėlusi katastrofiškus potvynius.
Tai buvo vienas iš intensyviausių potvynių regione per pastarąjį šimtmetį. Žuvo daugiau nei 200 žmonių.
Tokie reiškiniai paprastai įvyksta tik kartą ar du per dešimtmetį, o ekstremaliausi atvejai pasitaiko maždaug kas 20 metų, rašo BBC.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!