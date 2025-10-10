Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Trumpui pagrasinus pašalinti ją iš aljanso, Ispanija sako esanti „atsidavusi NATO“

2025-10-10 14:06 / šaltinis: ELTA
2025-10-10 14:06

Penktadienį Ispanija atsikirto JAV prezidentui Donaldui Trumpui, pasiūliusiam pašalinti šalį iš NATO, nes ji neįvykdė jo nustatyto didesnių išlaidų gynybai normatyvo.

Donaldas Trumpas (AP Photo nuotr.)

0

Birželį 32 šalių karinis aljansas, D. Trumpo spaudžiamas, susitarė per ateinantį dešimtmetį gynybos išlaidas padidinti iki penkių procentų metinės ekonominės produkcijos.

Tačiau Ispanija, kuri praėjusiais metais gynybai skyrė santykinai mažiausiai lėšų iš visų NATO narių, tvirtino, kad jai nereikės pasiekti šios sumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

"Turėjome vieną atsilikėlę – Ispaniją“, – ketvirtadienį Ovaliajame kabinete žurnalistams pareiškė D. Trumpas.

„Jie neturi jokio pagrindo to nedaryti, bet nieko tokio. Atvirai kalbant, gal reikėtų juos išmesti iš NATO?“

Penktadienį vyriausybės šaltiniai teigė, kad „Ispanija yra atsidavusi ir visateisė NATO narė. Ji savo pajėgumų normatyvus vykdo taip pat, kaip ir Jungtinės Valstijos“.

Socialistas ministras pirmininkas Pedro Sanchezas teigė, kad Ispanija turėtų siekti savo pačios pajėgumų, o ne fiksuotų išlaidų tikslų, į savo skaičiavimus įtraukdamas ir kibernetinio saugumo bei aplinkos apsaugos sritis.

Ispanijos opozicija, pasinaudojusi D. Trumpo pastabų sukeltu ažiotažu, ketvirtadienį vėlai vakare puolė kritikuoti P. Sanchezą.

Pagrindinis konservatyvios opozicijos lyderis Alberto Nunezas Feijoo platformoje „X“ rašė, kad „Ispanija yra patikima, išdidi ir atsidavusi NATO narė. Tokie ir liksime. Pagrindinė problema yra Sanchezas“.

„Juo negalima pasitikėti, tačiau tai neturėtų stabdyti mūsų šalies. Mūsų tauta neturėtų mokėti už jo lengvabūdiškumą ir neatsakingumą“, – teigė „Liaudies partijos“ lyderis.

Kraštutinių dešiniųjų lyderis Santiago Abascalis, vadovaujantis trečiai pagal dydį Ispanijos politinei jėgai „Vox“, platformoje „X“ rašė, kad P. Sanchezas „toliau ardo nacionalinius interesus ir daro didelę žalą mūsų saugumui“.

„Sanchezas yra didžiausia Ispanijos nelaimė per ilgą laiką.“

