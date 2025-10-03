Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Karštis Ispanijoje praėjusią vasarą pražudė beveik 4 tūkst. žmonių

2025-10-03 15:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 15:51

Karštis Ispanijoje šią vasarą pražudė beveik 4 tūkst. žmonių – tai yra daug daugiau nei pernai vasarą. Iš viso 3 tūkst. 930 mirčių nuo 2025 m. gegužės 16 d. iki rugsėjo 30-osios siejama su aukštomis temperatūromis, pareiškė Ispanijos sveikatos ministerija.

Ispanija (nuotr. SCANPIX)

Karštis Ispanijoje šią vasarą pražudė beveik 4 tūkst. žmonių – tai yra daug daugiau nei pernai vasarą. Iš viso 3 tūkst. 930 mirčių nuo 2025 m. gegužės 16 d. iki rugsėjo 30-osios siejama su aukštomis temperatūromis, pareiškė Ispanijos sveikatos ministerija.

REKLAMA
0

Tai yra 87,6 proc. padidėjimas, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Daugiau kaip 65 proc. karščio aukų buvo vyresni nei 85 metų amžiaus žmonės, daugiau kaip 96 proc. – vyresni nei 65-erių. 25 mirtys per minėtą laikotarpį siejamos su šilumos smūgiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ši statistika sudaryta ne pagal individualias klinikines diagnozes, o atitinka statistiniu modeliu apskaičiuotą mirčių perviršį, nurodoma pranešime. Todėl ji dar gali kisti. Modelis kasdien registruoja mirčių skaičių Ispanijoje ir apskaičiuoja nuokrypį nuo tikėtino mirštamumo, paremto ankstesniais duomenimis.

REKLAMA
REKLAMA

Dauguma karščio aukų yra rizikos grupės pacientai, pavyzdžiui, sirgę chroniškomis ligomis arba buvę priklausomi nuo karščiui jautrių medikamentų, taip pat žmonės, kurie karštyje dirbo arba leido laisvalaikį, bei vieniši asmenys, gyvenę būstuose be kondicionierių. 

Nacionalinės meteorologijos tarnybos duomenimis, šiais metais Ispanijoje fiksuota karščiausia vasara nuo stebėjimų pradžios 1961 m. – vidutinė temperatūra siekė 24,2 laipsnio. Rugpjūtį šalyje būta rekordinės – 16 dienų trukusios – karščio bangos. Per karščio sukeltus miškų gaisrus žuvo keturi žmonės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų