Ispanija išgelbėjo 11 žmonių iš skęstančio prancūzų žvejybos laivo

Pakrančių apsaugos tarnyba socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad laivas „Ray Primero“ ankstų sekmadienio rytą, maždaug už 16 km nuo Ispanijos Galisijos regiono pakrantės, išsiuntė pranešimą apie nevaldomą potvynį ir kad įgula gelbėjimosi plaustu palieka laivą.
Pakrančių apsaugos sraigtasparnis įgulą nuskraidino į oro uostą artimiausiame Galisijos regiono mieste La Korunjoje medicininei apžiūrai.
Šiuo metu bepilotis laivas, esantis Lorjane, Šiaurės vakarų Prancūzijoje, toliau dreifuoja stebimas gelbėjimo laivų. Pareigūnai bando jį stabilizuoti, kad būtų galima jį nutempti į uostą.
Atlanto vandenyno vandenys prie Galisijos, svarbaus Ispanijos žvejybos regiono, garsėja audringomis jūromis, dėl kurių plaukiojimas gali būti pavojingas.
