  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ispanija šiemet fiksavo karščiausią vasarą istorijoje

2025-09-16 13:14 / šaltinis: BNS
2025-09-16 13:14

Ispanija šiemet fiksavo karščiausią vasarą istorijoje, antradienį pranešė ispanų meteorologijos agentūra „Aemet“.

Ispanija šiemet fiksavo karščiausią vasarą istorijoje, antradienį pranešė ispanų meteorologijos agentūra „Aemet".

0

Tai naujausias iš daugybės pasaulyje pasiektų temperatūros rekordų.

Šios vasaros vidutinė oro temperatūra siekė 24,2 laipsnio Celsijaus. Tai – aukščiausias rodiklis per visą stebėjimo laikotarpį nuo 1961 metų, spaudos konferencijoje sakė AEMET atstovas Rubenas del Campo (Rubenas del Kampas). 

Jis pridūrė, kad devynios iš dešimties karščiausių vasarų Ispanijoje nuo 1961 metų, kai pradėta registruoti temperatūra, nutiko XXI amžiuje.

„Iš tiesų stebime tendenciją artėti prie daug karštesnių vasarų“, – teigė atstovas.

Rugpjūtį Ispaniją užklupo rekordinė 16 dienų trukusi karščio banga, kuri išprovokavo miškų gaisrus, nusinešusius keturių žmonių gyvybes. Ispanijos karaliaus Carloso III (Karloso III) sveikatos instituto duomenimis, per jas žuvo daugiau nei 1,1 tūkst, žmonių, daugiausia vyresnių nei 65-erių. 

Nuo 1975 metų, kai pradėjo registruoti tokius duomenis, AEMET Ispanijoje yra užfiksavusi 77 karščio bangas, šešių iš jų metu temperatūra buvo keturiais ar daugiau laipsnių aukštesnė už vidurkį.

Penkios iš jų buvo užfiksuotos nuo 2019 metų. 

Mokslininkai nuolat perspėja, kad dėl žmogaus veiklos nulemtos klimato kaitos visame pasaulyje dažnėja ir intensyvėja orų reiškiniai.

Jungtinė Karalystė (JK), Japonija ir Pietų Korėja šiemet taip pat išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, pranešė jų meteorologijos agentūros.

