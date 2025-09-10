Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ispanija imasi žingsnių uždrausti rūkyti barų terasose, parkuose

2025-09-10 15:44 / šaltinis: BNS
2025-09-10 15:44

Ispanijos kairiojo sparno mažumos vyriausybė, siekdama apsaugoti visuomenės sveikatą, antradienį pritarė pasiūlymui uždrausti rūkyti, taip pat ir elektronines cigaretes, erdvėse po atviru dangumi, įskaitant barų terasas, parkus ir lauko mokyklas.

Ispanijos kairiojo sparno mažumos vyriausybė, siekdama apsaugoti visuomenės sveikatą, antradienį pritarė pasiūlymui uždrausti rūkyti, taip pat ir elektronines cigaretes, erdvėse po atviru dangumi, įskaitant barų terasas, parkus ir lauko mokyklas.

Rūkyti bus uždrausta ir koncertuose, festivaliuose, universitetų miesteliuose, medicinos punktuose po atviru dangumi, transporto stotelėse, sakoma Sveikatos apsaugos ministerijos pareiškime.

Įstatymo projektu taip pat siekiama neleisti nepilnamečiams vartoti tabaką, neleisti tabako produktų reklamos ar rėmimo.

Pasiūlymas turi būti pateiktas konsultacijoms, o paskui – balsavimui parlamente, kur gali būti atmestas.

Tikėtina, kad įstatymo projektui kategoriškai nepritars svarbus svetingumo sektorius. Ispanijoje per vasaros karščius labai populiaru vakarieniauti lauke.

Kasdien rūko maždaug 26 proc. suaugusių Ispanijos gyventojų, rodo 2024 metų duomenys.

