Ispanija imasi žingsnių uždrausti rūkyti barų terasose, parkuose

Rūkyti bus uždrausta ir koncertuose, festivaliuose, universitetų miesteliuose, medicinos punktuose po atviru dangumi, transporto stotelėse, sakoma Sveikatos apsaugos ministerijos pareiškime.
Įstatymo projektu taip pat siekiama neleisti nepilnamečiams vartoti tabaką, neleisti tabako produktų reklamos ar rėmimo.
Pasiūlymas turi būti pateiktas konsultacijoms, o paskui – balsavimui parlamente, kur gali būti atmestas.
Tikėtina, kad įstatymo projektui kategoriškai nepritars svarbus svetingumo sektorius. Ispanijoje per vasaros karščius labai populiaru vakarieniauti lauke.
Kasdien rūko maždaug 26 proc. suaugusių Ispanijos gyventojų, rodo 2024 metų duomenys.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!