Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Rokiruotė baigta – Ch.Mateo perėmė Ispanijos rinktinės vairą

2025-09-22 11:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-22 11:18

Ispanijos rinktinė turi naują vedlį – vyriausiuoju treneriu oficialiai patvirtintas Chusas Mateo.

Ch.Mateo sieks sugrąžinti medalius Ispanijai (BNS nuotr.)

Ispanijos rinktinė turi naują vedlį – vyriausiuoju treneriu oficialiai patvirtintas Chusas Mateo.

REKLAMA
0

Specialistas yra dirbęs Ispanijos 16-mečių rinktinėje, vėliau treniravo įvairius Ispanijos klubus, 2012–2013 metų sezoną praleido Kinijos pirmenybėse.

2014 metais jis papildė Madrido „Real“ trenerių štabo, 2022-aisiais perėmė vyriausiojo trenerio pareigas iš Pablo Laso. 2023-aisiais jo treniruojamas karališkasis klubas Kaune tapo Eurolygos čempionu.

REKLAMA
REKLAMA

Ispanijos rinktinės stratego postas laisvas liko darbus baigus Sergio Scariolo.

Italas pasitraukė po itin nesėkmingo Europos čempionato, kuriame jo auklėtiniai neįveikė grupių etapo. Jis virtualiai apsikeis pareigomis su Ch.Mateo, nes perėmė „Real“ šturvalą.

Ispanijos rinktinė 2022-aisiais tapo Europos čempione, bet tuomet pradėjo skaudžią kartų kaitą – nei 2023-ųjų Pasaulio taurėje, nei pernykštėje olimpiadoje, nei šių metų Europos pirmenybėse jai nepavyko pasiekti ketvirtfinalio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų