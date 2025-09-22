Rokiruotė baigta – Ch.Mateo perėmė Ispanijos rinktinės vairą

Specialistas yra dirbęs Ispanijos 16-mečių rinktinėje, vėliau treniravo įvairius Ispanijos klubus, 2012–2013 metų sezoną praleido Kinijos pirmenybėse.
🚨 OFICIAL | @MateoChus, 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿 de #LaFamilia 👋#BienvenidoChus #SomosEquipo pic.twitter.com/BuENDTXNHB— Baloncesto España (@BaloncestoESP) September 22, 2025
2014 metais jis papildė Madrido „Real“ trenerių štabo, 2022-aisiais perėmė vyriausiojo trenerio pareigas iš Pablo Laso. 2023-aisiais jo treniruojamas karališkasis klubas Kaune tapo Eurolygos čempionu.
Ispanijos rinktinės stratego postas laisvas liko darbus baigus Sergio Scariolo.
Italas pasitraukė po itin nesėkmingo Europos čempionato, kuriame jo auklėtiniai neįveikė grupių etapo. Jis virtualiai apsikeis pareigomis su Ch.Mateo, nes perėmė „Real“ šturvalą.
Ispanijos rinktinė 2022-aisiais tapo Europos čempione, bet tuomet pradėjo skaudžią kartų kaitą – nei 2023-ųjų Pasaulio taurėje, nei pernykštėje olimpiadoje, nei šių metų Europos pirmenybėse jai nepavyko pasiekti ketvirtfinalio.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!