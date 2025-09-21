Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Supertaurės mače Jeruzalės ekipa įveikė „Maccabi“

2025-09-21 23:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-21 23:15

Izraelio Supertaurėje Jeruzalės „Hapoel" ekipa 84:79 (17:22, 18:20, 26:14, 23:23) nugalėjo Tel Avivo „Maccabi" komandą.

J.Harperis buvo rezultatyvus

Izraelio Supertaurėje Jeruzalės „Hapoel“ ekipa 84:79 (17:22, 18:20, 26:14, 23:23) nugalėjo Tel Avivo „Maccabi“ komandą.

0

Nugalėtojams Khadeenas Carringtonas surinko 21 tašką (7/8 dvit.) Jaredas Harperis įmetė 20 (4/8 trit.), Khadeenas Carringtonas surinko 19 (7/7 dvit.), Anthony Lambas – 12, Justinas Smithas – 10.

Pralaimėjusiems Romanas Sorkinas pelnė 22 taškus (5 atk. kam.), Jimmy Clarkas, Oshae Brissettas (6 atk. kam.) ir Johnas DiBartolomeo (3/3 trit.) surinko po 12.

