TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Marijonas Mikutavičius – po įspūdingo mokytojos pasirodymo „Lietuvos talentų“ scenoje: „Neleisk Rūtai sugadinti šventės“

2025-09-28 10:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-28 10:09

TV3 žiniasklaidos grupės projektas„Lietuvos talentai“ jau daugelį metų yra scena, kurioje gimsta netikėtumai. Kiekviena laida tampa atradimų kupina kelione, kurioje kiekvienas pamato, jog talentai slypi pačiose įvairiausiose srityse – nuo trapiausio balso iki galingiausių muzikos rifų. Būtent toks pasirodymas žiūrovų lauks ir šį sekmadienį – scena sudrebės nuo elektrinės gitaros garsų, energijos ir netikėto mokytojos talento.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į didžiąją sceną žengs Lina Vaštakaitė – iš Anykščių kilusi, tačiau Vilniuje gyvenanti mokytoja, jau devynerius metus kasdien besidalijanti muzikos žiniomis su kitais. Atrodytų, kad tai – rami, tyli ir susitelkusi pedagogė, tačiau vos į rankas paėmusi elektrinę gitarą, ji parodys visai kitą savo pusę.

Nors muzika buvo Linos svajonė nuo pat vaikystės, ji niekada neturėjo galimybės mokytis groti pianinu, apie kurį ilgai svajojo. Vis dėlto viskas pasikeitė, kai jos rankose atsirado gitara – pirmasis instrumentas, į kurį ji įdėjo visą savo aistrą ir atsidavimą.

„Kai paėmiau į rankas elektrinę gitarą, iš karto atradau ir muzikos grupę „Metallica“. Mano gyvenimas pasikeitė per vieną dieną“, – atviraus šou dalyvė Lina.

Nuo to momento gitaros garsai ją lydėjo visur – nuo repeticijų iki scenos. Anot Linos, elektrinė gitara jai suteikia visišką laisvę ir suteikia drąsos eksperimentuoti.

Linos pasirodymas bus tikra jėgos, energijos ir netikėtų muzikinių spalvų audra. Publika liks tiesiog prikaustyta – pirmieji gitaros akordai užkurs atmosferą, o salėje esantys žiūrovai plos atsistoję.

Teisėjų reakcija taip pat bus intriguojanti. Vytautas Rumšas norės išgirsti Rūtos komentarą apie pasirodymą, tačiau Marijus Mikutavičius netrukus su humoru ištars: „Neleisk Rūtai sugadinti šventės!“ Šis komentaras sukels juoko bangą tiek teisėjų kėdėse, tiek salėje.

Vis dėlto kol kas lieka neatsakyta – kaip pasirodymą įvertins visi teisėjai? Ar mokytojos energija ir atsidavimas muzikai taps pakankamu argumentu kelionei toliau? O gal sulauksime ir „Auksinio mygtuko“? Atsakymus pamatysime jau šio sekmadienio laidoje.

„Lietuvos talentų“ laida – sekmadieniais, 19.30 val. per TV3!

