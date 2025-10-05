1 darbą rudenį savo sode pamiršta dažnas: pabandę negali atsidžiaugti rezultatu

Kraštovaizdžio dizainerė TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Svajonių sodai“ pasidalijo patarimais, kurie pravers kiekvienam sodo mylėtojui.
Ką daryti, jei veja neauga?
Pasak E. Urbonavičiūtės, viena dažniausių problemų soduose yra prastai auganti veja šešėlyje. Tokiu atveju dažnai pradeda vešėti samanos, o pati veja atrodo negraži. Specialistė pasiūlė paprastą sprendimą:
„Jei kovojate su prasta veja, kuri dėl saulės trūkumo nenori augti, joje veši samanos ir ji atrodo negražiai, puikus sprendimas – užkloti geotekstilę ir pasodinti kiliminius augalus“, – laidoje sakė ji.
Jos teigimu, puikiai tinka kaulenis „Damejor Major“ – visžalis dekoratyvinis krūmas, kuris išlieka žalias ir po žiemos greitai atželia.
„Tai mano mylimiausias augalas – smulkiais lapeliais, žiemą po sniego danga nenukenčia. Jei šalčiai itin stiprūs, išlindusios šakelės gali apšalti ir numesti lapelius, tačiau pavasarį jis vėl atželia“, – pasakojo specialistė.
Prie kiliminių augalų puikiai dera ir gebenės. „Jos gali lengvai užpildyti veją, o stambesni lapeliai gražiai kontrastuoja su smulkiomis faktūromis“, – aiškino dizainerė.
Tuo tarpu šalmučiai rudenį numes lapus, tačiau pavasarį sužaliuos dar gausiau.
„Žiemą jie lieka be lapų, todėl reikėtų nukirpti šakeles, o pavasarį augalai vėl atžels ir sudarys dar didesnius kilimus – kiekvienais metais vis platesnius po jūsų gėlynais“, – pasakojo ji.
Kodėl svarbu tręšti rudenį?
E. Urbonavičiūtė pabrėžė, kad tręšimas yra vienas svarbiausių rudens darbų sode. Anot jos, augalus reikėtų tręšti bent tris kartus per metus – pavasarį, vasarą ir rudenį.
„Šiuo metu laikas pasitręšti augalus rudeninėmis trąšomis. Rudeninis tręšimas būtinas tam, kad augalai spėtų pasiruošti vasarai, suformuotų pumpurus“, – atskleidė specialistė.
Jos teigimu, rudeninės trąšos augalams suteikia jėgų atsigauti po vasaros ir pasiruošti žiemai.
„Reikia tręšti augalus tam, kad jie būtų stiprūs, gerai žiemotų, pakeltų šalčius, suformuotų pumpurus ir atstatytų per vasarą išeikvotą energiją“, – aiškino dizainerė.
Kuo skiriasi rudeninės trąšos nuo vasarinių?
E. Urbonavičiūtė pabrėžė, kad rudeninės trąšos turi būti be azoto, nes jis skatina augimą ir žydėjimą, o to rudeniop to visai nereikia.
„Vienas iš svarbiausių dalykų, į ką rudenį reikia atkreipti dėmesį – nereikia azoto. Trąšose yra svarbiausia fosforas ir kalis, jų užteks pasiruošti žiemai“, – kalbėjo moteris.
Ji pridūrė, kad rudenį taip pat yra itin svarbu pasirūpinti augalais, kurie mėgsta rūgštesnę dirvą.
„Rudenėjant būtina patręšti specialiomis rudeninėmis trąšomis visus rūgštesnę dirvą mėgstančius augalus ir taip jiems pagelbėti pasiruošti naujam sezonui.
Parūgštintos rudeninės trąšos skirtos rododendrams, šilauogėms, hortenzijoms, galbūt magnolijoms, visiems augalams, kurie mėgsta rūgštesnę dirvą“, – aiškino ji.
Kalbėdama apie šilauoges, specialistė pataria atkreipti dėmesį į jų sodinimo sąlygas.
„Šilauoges sodindami į molingą dirvą turėtume pakelti, kad jos nemirktų, o jei sodiname į vandeniui laidžią dirvą, jų nereikėtų pamiršti dažniau palaistyti. Reikėtų atskiesti pagal instrukciją vandenyje ir palaistyti, taip greičiau augalas pasisavins“, – patarė E. Urbonavičiūtė.
