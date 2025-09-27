Dabar ragina atlikti 1 šilauogių priežiūros veiksmą: kitąmet sukraus stulbinantį derlių

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Svajonių sodai“ laidos konsultantė, mokslų daktarė Ingė Auželienė atsakė į laidos žiūrovės Laimos klausimus, kodėl jau trejus metus kieme augančios šilauogės vargsta.
Kas rodo, kad šilauogėms trūksta azoto?
Paklausta, kaip krūmai buvo sodinti kieme, Laima pasakojo, kad kasė itin gilią duobę – apie pusantro metro gylio, į apačią dėjo pjuvenas, durpę, specialiai skirtą šilauogėms.
Išklausiusi tai, I. Auželienė pažymėjo, kad tokios gilios duobės nebūtų prireikę, jei dirva būtų laidi. Tačiau žiūrovės kieme dirva – molinga, kaip ji pati sako, kaip molio puodynė.
„Jeigu būtų ne molis, tai tikrai metro kasti nereikia, bet mes tą metrą kasame todėl, ir galbūt net žvyro gerai būtų įdėti tam, kad nusidrenuotų, nes šilauogė labai nemėgsta užmirkimo.
Jeigu tai būtų nemolingas, smėlingas dirvožemis, tikrai užtektų pusės metro. Čia tiesiog reikėjo pavargti dėl dirvožemio“, – aiškino mokslų daktarė.
Iš arčiau apžiūrėjus moters auginamas šilauoges, laidos konsultantė pažymi, kad viskas padaryta teisingai – krūmams naudinga, kad dėta spyglių, pušies žievės.
Be to, kadangi šilauogės auga jau trejus metus, I. Auželienės teigimu, rūgštingumo joms turėjo pakakti iš specialiai šilauogėms skirtos dirvos. Vis tik pažvelgus į krūmus jau matyti pirmieji maisto medžiagų trūkumo požymiai:
„Iš šilauogių lapelių jau truputį matosi, kad vis dėlto tų maisto medžiagų trūksta. Iš pradžių, ko dažniausiai pradeda trūkti – azoto. Tie šviesesni lapeliai iš karto rodo, kad azoto trūkumas yra.“
Be to, ji pastebėjo, kad ant kai kurių krūmų nematyti naujų ūglių – tai dar vienas požymis, indikuojantis, kad augalui iš pavasario trūko azoto.
Kokias trąšas rinktis rudeniniam ir pavasariniam tręšimui?
Nors dabar jau per vėlu naudoti pavasarines trąšas su azotu, sprendimo būdas – naudoti rudenines trąšas, kuriose nėra azoto. Jose esantis fosforas ir kalis padeda subręsti paskutinėms uogoms, be to, viena medžiaga padeda ir pagerinti uogų skonį.
„Kada trūksta kalio, tai uogos būna truputėlį rūgščios, o kada kalio pakankamai – tai jos žymiai saldesnės“, – paaiškino I. Auželienė.
Be to, kalis ir fosforas padeda augalui tinkamai pasiruošti peržiemojimui, sumedėti naujiems ūgliams, kad šie atlaikytų permainingus šaltojo sezono orus.
Mokslų daktarė pabrėžia, kad šilauogių tręšimas ir papildomas mikroelementų davimas yra svarbus ir pavasarį, ir rudenį, nes durpė pati iš savęs neturi maistinių medžiagų.
Tad jei norime tolygaus krūmo augimo, žydėjimo, uogų mezgimo ir gero derėjimo, tręšimo praleisti negalima. Vis tik svarbu pasirinkti atitinkamas trąšas.
„Pavasarį jau yra visai kiti reikalai – mes turim trąšas, kurios skirtos tiek šilauogėms, tiek rododendrams, tiek visiems rūgščią dirvą mėgstantiems augalams, bet jos jau turi azoto. <...>
Pavasarį, kad nebūtų šviesūs tie lapai, kad jie būtų tamsesni, kad būtų daugiau ūglių ir lapai būtų didesni, nes didelis lapas – tai daugiau fotosintezės, daugiau maisto medžiagų ir, aišku, stipresnis augalas, reikėtų šitas trąšas (su azotu – aut. past.) naudoti tada, kai tik prasideda vegetacija“, – apie pavasarines trąšas aiškino laidos konsultantė.
Pavasarinio šilauogių tręšimo svarba
Ji pridūrė, kad rūgščiamėgiams augalams skirtas trąšas su azotu galima naudoti iki birželio pabaigos.
Be to, pavasarinėse trąšose yra ne tik azoto, bet ir dar vieno itin svarbaus elemento – sieros, kuri padeda parūgštinti dirvą, palaikyti tinkamą jos pH.
Tinkamas rūgštingumas padeda augalui klestėti, o jo trūkstant, krūmas gali negebėti pasisavinti to, kas jam reikalinga:
„Labai dažnai būna, kad maisto medžiagų užtenka, bet kada yra netinkamas pH, tada šilauogės ir kiti augalai, kuriems reikia rūgščios terpės, tiesiog negali pasiimti tų maisto medžiagų, kurios galbūt net ten ir yra.“
Be to, tręšiant šilauoges, krūmai gauna ir kitų būtinų maistinių medžiagų: geležies, mangano, molibdeno. I. Auželienė sako, kad nuo to, kiek ir kokių mikroelementų yra dirvožemyje, priklauso uogų kokybė, todėl papildyti dirvą pavasarį – būtina.
Nepamirškite šilauogių tręšti ir rudenį
Vis tik ne ką mažiau svarbus ir rudeninis tręšimas, tik renkantis trąšas šios turi būti be azoto, nes pastarasis ne laiku paskatintų augimą. Prie jų pereiti reikėtų maždaug vasaros viduryje ir naudoti iki pat vėlyvo rudens.
„Jos neturi azoto ir ne tiktai vasaros viduriui, bet ir vasaros pabaigai, ir rudeniui yra labai svarbios, kad augalas tinkamai pasiruoštų žiemojimui“, – pridūrė laidos konsultantė.
Miltelių pavidalo trąšas itin paprasta naudoti – mokslų daktarė sako, kad vieną šaukštelį trąšų reikia ištirpinti 10 litrų vandens ir lieti augalus kas dvi–tris savaites, priklausomai nuo augalo būklės.
I. Auželienė priduria, kad nuo krūmo iškeliaujant uogoms, kartu su jomis iškeliauja ir maisto medžiagos, tad specialios rudeniui skirtos rūgščiamėgių augalų trąšos be azoto padės atstatyti maisto medžiagų balansą, sustiprins krūmus prieš žiemą, o kitais metais jie augs vešlesni ir derlingesni.
Visa laida „Svajonių sodai“ ir dar daugiau naudingų patarimų – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
