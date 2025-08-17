Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Vejos priežiūra

Samanų vejoje nebeliks: išdavė 1 naudingą triuką

2025-08-17 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-17 11:00

Samanos – tai tylūs kenkėjai, kurie gali paversti žaliuojančią, vešlią veją į netolygų, lopais nusėtą kiemą. Nors kai kuriems sodininkams jos netrukdo, daugeliui tai – tikras galvos skausmas.

Samanos pievelėje (Nuotr. Asociatyvi/ valstietis.lt)

Samanos – tai tylūs kenkėjai, kurie gali paversti žaliuojančią, vešlią veją į netolygų, lopais nusėtą kiemą. Nors kai kuriems sodininkams jos netrukdo, daugeliui tai – tikras galvos skausmas.

REKLAMA
0

Laimei, britų sodininkystės specialistai pasidalijo netikėtu, bet veiksmingu patarimu: samanų galima atsikratyti vos su dviem ingredientais – vandeniu ir indų plovikliu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis nebrangus ir aplinkai draugiškas metodas gali būti tikras išsigelbėjimas tiems, kurie nebenori naudoti cheminių priemonių, rašoma mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Samanos vejoje – estetikos priešas?

Tanki žaliuojanti veja – daugelio sodų pasididžiavimas. Tačiau vos tik joje ima plisti samanos, veja netenka vientisumo, tampa dėmėta ir nelygi.

REKLAMA

Kai kurie žmonės priima samanas kaip natūralią gamtos dalį, tačiau kiti jas mato kaip piktžoles, darkančias jų puoselėjamą kraštovaizdį.

Nors samanoms priskiriama ir teigiamų savybių – jos sugeria anglies dioksidą, tampa buveine vabzdžiams ir saugo dirvą nuo išdžiūvimo, vis tik daugelis sodininkų jų atsikratyti nori kuo greičiau.

Apsilankę bet kuriame sodo prekių centre rasite daugybę priemonių, žadančių „pašalinti samanas“. Tačiau šios brangios cheminės medžiagos dažnai kenkia ir naudingiems sodo gyventojams, tokiems kaip bitės, sliekai ar kiti vabzdžiai.

REKLAMA
REKLAMA

Būtent todėl sodininkystės ekspertai siūlo paprastesnį, pigesnį ir aplinkai draugiškesnį sprendimą – pasitelkti paprastą indų ploviklį.

Indų ploviklis – netikėtas vejos gelbėtojas

Pasak „Joe’s Lawn Care“, žinomo sodininkystės portalo, indų ploviklis – tai „puikus ginklas prieš samanas“.

Jie siūlo labai paprastą, namuose pasigaminamą mišinį iš vos dviejų ingredientų: vandens ir indų ploviklio.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Viskas labai paprasta: tiesiog sumaišykite 60 mililitrų indų ploviklio su 4,5 litro vandens.

Viską sumaišykite ir supilkite į purkštuvą. Tuomet purkškite ant samanų paveiktų vietų – rekomenduojama laikyti purkštuvą vos kelis centimetrus nuo žemės, kad mišinys patektų tiesiai ant samanų.

Kaip tai veikia?

Indų ploviklio sudėtyje yra medžiagų, kurios padeda išdžiovinti samanas – jos netenka gebėjimo išlaikyti drėgmę, o tai reiškia, kad netrukus jos pradeda nykti.

REKLAMA

Per 24 valandas samanų spalva pasikeis iš ryškiai žalios į oranžiniai rudą. Tai ženklas, kad jos miršta. Tuomet beliks tik jas išgrėbti – taip atlaisvinsite vietą naujai, sveikai žolei.

Vis tik prieš imantis tokio metodo, svarbu atsižvelgti į orus. „Joe’s Lawn Care“ įspėja: naudokite mišinį tik tuomet, kai prognozuojama, kad nelis mažiausiai 24 valandas. Priešingu atveju lietus gali nuplauti jūsų pastangas ir sumažinti rezultato efektyvumą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Samanos (nuotr. 123rf.com)
Samanas vejoje išnaikinsite be jokio vargo: prireiks vos 1 mišinio

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų