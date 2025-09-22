Masiškai plinta vaizdo įrašas, kaip Kanye Westas išplūdo uošvienę: internautai pakraupę

Vienoje dramatiškiausių scenų „Grammy“ laureatas pareiškė, kad verčiau būtų miręs, nei gydytųsi vaistais.
Kanye Westas ėmė rėkti ant Kris Jenner
„Jūs mane pažeminote ir privertėte jaustis kaip šlamštu. Ir vienintelė priežastis, kodėl jums tai pavyko – nes buvau medikamentų veikiamas,“ – rėžė K. Westas.
Pasak jo, nė vienas Kardashian–Jenner šeimos narys neprisiėmė atsakomybės už jo hospitalizaciją. Kai K. Jenner atsakė, kad „tai nesvarbu“, K. Westas ėmė rėkti.
„Tai svarbu!“ – kelis kartus šaukė jis, pertraukinėdamas 69-erių talentų vadybininkę.
K. Jenner bandė paaiškinti, jog jiems rūpi ne interneto nuomonė, o šeimos santykiai: „Svarbu, ką galvojame mes. Svarbu, ką manai tu, Ye.“
Tačiau reperis demonstratyviai nuėjo prie virtuvės stalviršio, pasiėmė pilką džemperį ir raudoną „Make America Great Again“ kepurę. Sugrįžęs į kambarį jis paklausė K. Jenner: „Tai ką galvoji? Ar turėjai įtakos mano psichinei sveikatai?“
Ašarose pratrūkusi K. Jenner atsakė: „Taip. Taip. Taip. Sakau taip. Ir aš tave myliu. Aš nenoriu, kad būtum netobulas. Noriu, kad mano dukra tave mylėtų taip, kaip tu nori, kad ji mylėtų.“
@clementtreboutte Kanye West qui agr€sse et in$ulte Kris Jenner je suis choqué #krisjenner #kanyewest #clash #kardashian ♬ son original - Clément
Santykiai su Kardashian ir sveikatos kova
K. Westas ir Kim Kardashian susituokė 2014 m. Pora susilaukė keturių vaikų: North (12), Saint (9), Chicago (7) ir Psalm (6). Tačiau jų santuoka baigėsi skyrybomis 2022 m.
Per bendrą gyvenimą K. Westui buvo diagnozuotas bipolinis sutrikimas, nors pats atlikėjas vėliau teigė, kad iš tiesų turi autizmo spektro sutrikimą.
K. Kardashian taip pat pasirodo dokumentiniame filme. Viename iš anonsų ji priekaištauja vyrui: „Tavo asmenybė prieš keletą metų buvo visai kitokia.“
Kitame klipe K. Westas supyksta, kai žmona pabando jį sustabdyti: „Nesakyk man, kad vieną dieną pabusiu ir neturėsiu nieko!“
Po skyrybų K. Westas 2022 m. vedė architektę Biancą Censori (30), kuri garsėja itin drąsiais įvaizdžiais. Ji dokumentinio filmo anonse nepasirodė, tačiau projektas buvo filmuojamas nuo 2019 iki 2025 m.
„In Whose Name?“ kino teatruose debiutuoja jau šį penktadienį.
