Laiko nešvaistęs Valančiūnas stebėjo Jokičiaus benefisą

Lietuvis per 11 minučių pelnė 8 taškus (4/6 dvit., 0/2 trit.), atkovojo 2 kamuolius, 1 – prarado, atliko perdavimą, blokavo metimą.
„Kings“ nutraukė 8 nesėkmių seriją.
Likus pusei minutės Nikola Jokičius pataikė svarbų tritaškį (120:123), bet DeMaras DeRozanas atsakė dvitaškiu su pražanga. N.Jokičius susimetė baudas, tačiau D.DeRozanas saviškėmis tvirtino pergalę „Kings“.
Laimėtojams 21 tašką pelnė Dennisas Schroderis ir Russellas Westbrookas (11 rez. perd., 6 atk. kam.), 19 – Keeganas Murray‘us, 17 – D.DeRozanas (7 atk. kam.), 15 – Zachas LaVine'as.
„Nuggets“ 44 taškus įmetė Nikola Jokičius, taip pat atkovojęs 13 kamuolių bei atlikęs 7 perdavimus.
23 taškai – Jamalo Murray‘aus sąskaitoje (9 rez. perd.), 20 – Camerono Johnsono (4/7 trit.), 15 – Peytono Watsono (7 atk. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!