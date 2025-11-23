 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Laiko nešvaistęs Valančiūnas stebėjo Jokičiaus benefisą

2025-11-23 08:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-23 08:32

Pralaimėjimą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) patyrė Jono Valančiūno atstovaujama Denverio „Nuggets“ (12/4) komanda, kuri namie 123:128 (35:30, 30:31, 27:30, 31:37) nusileido Sakramento „Kings“ (4/13).

J.Valančiūnas pelnė 8 taškus (Scanpix nuotr.)

Pralaimėjimą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) patyrė Jono Valančiūno atstovaujama Denverio „Nuggets“ (12/4) komanda, kuri namie 123:128 (35:30, 30:31, 27:30, 31:37) nusileido Sakramento „Kings“ (4/13).

0

Lietuvis per 11 minučių pelnė 8 taškus (4/6 dvit., 0/2 trit.), atkovojo 2 kamuolius, 1 – prarado, atliko perdavimą, blokavo metimą.

„Kings“ nutraukė 8 nesėkmių seriją.

Likus pusei minutės Nikola Jokičius pataikė svarbų tritaškį (120:123), bet DeMaras DeRozanas atsakė dvitaškiu su pražanga. N.Jokičius susimetė baudas, tačiau D.DeRozanas saviškėmis tvirtino pergalę „Kings“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laimėtojams 21 tašką pelnė Dennisas Schroderis ir Russellas Westbrookas (11 rez. perd., 6 atk. kam.), 19 – Keeganas Murray‘us, 17 – D.DeRozanas (7 atk. kam.), 15 – Zachas LaVine'as.

„Nuggets“ 44 taškus įmetė Nikola Jokičius, taip pat atkovojęs 13 kamuolių bei atlikęs 7 perdavimus.

23 taškai – Jamalo Murray‘aus sąskaitoje (9 rez. perd.), 20 – Camerono Johnsono (4/7 trit.), 15 – Peytono Watsono (7 atk. kam.).

