Karolio Akulavičiaus mama – apie netikras skyrybas, antrąsias vestuves ir sūnų: atskleidė, koks jis iš tikrųjų

Akulavičių šeimoje rugsėjo 27-oji šiemet buvo pažymėta ypatinga proga – atlikėjo K. Akulavičiaus tėvai Aušra ir Arūnas iškėlė vestuves. Įdomu tai, kad daugiau nei keturis dešimtmečius kartu esanti pora praeityje jau kartą buvo susituokusi, tačiau prieš penkerius metus santuoką turėjo nutraukti. Kaip visa tai nutiko?
„Iš tikrųjų mes niekada nebuvome išsiskyrę, tačiau susiklostė tokia nemaloni situacija, kad norėdami apsaugoti savo turtą, buvome priversti teisiškai nutraukti santuoką. Kai viskas susitvarkė, norėjome vėl susituokti. Žinoma, mes galėjome padaryti tai tyliai, nueiti ir tiesiog susirašyti. Bet mūsų vaikučiai neleidžia tėveliams pasenti, mano vyras – taip pat išradingas, antrą kartą man pasipiršo. Tad galiausiai viskas išsirutuliojo iki didelės šventės“, – pasakojo K. Akulavičiaus mama Aušra.
„Net negalėjau įsivaizduoti“
Išsiskirti tik „ant popieriaus“, kai širdyje toliau rusena meilė – išties skaudus ir neeilinis likimo išbandymas. Kaip pasakojo Aušra, šis įvykis paliko pėdsaką – abu su vyru Arūnu širdyje nešiojosi sunkų jausmą.
„Mes nuo pat pradžių žinojome, kad išsiskyrus ir vėl susirašysime. Tačiau net ir toms skyryboms būnant netikroms, širdyje abiem buvo negeras jausmas. Aš sakiau, kad noriu numirti būdama Akulavičiene, vyras taip pat norėjo vėl susirašyti. Sulaukėme laiko, kai jau buvome ramūs ir žinojome, kad vėl galime susituokti, tad taip ir padarėme“, – gyvenimo istorija dalijosi A. Akulavičienė.
Pirmosios Aušros ir Arūno vestuvės įvyko prieš 39 metus, Akmenės rajone, ant Virvytės upės kranto esančiame restorane. Praėjus beveik keturiems dešimtmečiams, juodu vėl iškėlė vestuves – ne tik toje pačioje vietoje, bet ir tą pačią dieną.
„Turėjome nuostabią šventę be galo gražioje vietoje su artimiausiais žmonėmis, anūkai ir vaikai turėjo unikalią progą sudalyvauti senelio ir babytės vestuvėse. Iki šiol gyvename tos šventės akimirkomis, ant sienų jau kabo nuotraukos. O po vestuvių dar su 40 žmonių kompanija išskridome į Turkiją. Iš tikrųjų labai jaudinomės prieš šventę, bet turėjome labai gerą laiką su artimaisiais. Net negalėjau įsivaizduoti, kad šios vestuvės taip atgaivins mums dvasią“, – įspūdžiais dalijosi moteris.
Antrose Aušros ir Arūno vestuvėse juoko ir šypsenų būta ne mažiau, nei pirmose – sutuoktiniai netgi šoko vestuvinį šokį, kurį sukūrė K. Akulavičiaus žmona Ingrida. Kaip atskleidė Aušra, jis buvo pastatytas pagal judviejų su vyru pažinties istoriją.
„Mes susipažinome, kai Arūnas buvo 11 klasėje, o 10-oje. Tąkart mes organizavome jiems paskutinį skambutį ir po to vakarėlio jis mane kartą pašokdino. Po šventės ėjau su draugėmis ir lijo lietus. Pastebėjome, kad kažkas eina mums iš paskos. Arūnas ėjo su draugu, kuris mėgino man uždėti švarką, bet aš jį numečiau. Po kiek laiko dar vieną švarką pajaučiau – tai buvo Arūno. Nuo tada mes ir draugavome. Tad ir mūsų vestuviniame šokyje buvo šios istorijos elementų“, – šyptelėjo A. Akulavičienė.
Atskleidė, koks sūnus yra namuose
Aušra ir Arūnas užaugino du vaikus – vienas iš jų, K. Akulavičius, šiandien yra žinomas Lietuvos scenos žmogus. Visgi ne paslaptis, kad garsūs veidai viešumoje ir artimoje aplinkoje ne visada būna tokie patys. Tad koks Karolis yra iš tikrųjų, nulipęs nuo scenos?
„Turbūt žmonės galvos, kad esu pagyrūnė, bet tikrai nieko nesumeluosiu. Per šitiek metų, žinoma, buvo visko, bet abu mūsų vaikai iš šeimos išsinešė viską, kas gražiausia. Karolis yra puikus sūnus, nes turi labai išpuoselėtą požiūrį į savo žmonytę, vaikučius, mamą ir tėtį. Mes esame labai artimi – kur besusitiktume, visada apsikabiname, išsibučiuojame, kartu keliaujame. Turiu ypatingą santykį ir su Karolio žmonyte Ingriduku, ji – mano geriausia draugė“, – pasidžiaugė A. Akulavičienė.
Pasirodo, Aušra su sūnumi Karoliu ir jo šeima yra kaimynai – gyvena visai šalia vienas kito. Taigi, jie nuolat palaiko ryšį, bendrauja kone kiekvieną dieną.
„Gyvename mažame miestelyje, anūkučių mokykla irgi yra netoli, tad jie mėgsta užbėgti pas mane, kai gaminu pietus. Dukra taip pat visai šalia – gyvena vos už kilometro. Džiaugiamės šiuo ryšiu su vaikais, didžiuojamės ir Karolio pasiekimais. Žinome, kad niekas jam nesigavo iš karto, jis sunkiai dirba ir vis dar lipa į tą savo kalną.
Nuoširdų artumą su Karoliu turime nuo pat jo vaikystės. Jis buvo toks įdomus vaikas, net dvyliktoje klasėje klausė mūsų, ar ateisime į rugsėjo 1-osios šventę, – juokėsi K. Akulavičiaus mama. – Dabar abiem vaikams sakau, kad linkiu tik vieno – kad jų vaikai būtų tokie patys, kaip jie.“
O ko sau pati norėtų palinkėti Aušra?
„Mūsų svajonės labai žemiškos – sveikatos, kelionių ir kad iki pat galo būtume visi kartu su artimaisiais. Niekada neturėjau didelių troškimų, nesvajojau laimėti milijono, nes žinau, kad loteriją išlošti galima ir kituose dalykuose. Be to, visada sakau, kad mūsų laimė priklauso nuo vaikučių laimės. Mes matome juos laimingus, mūsų anūkėliai – tikri stebukliukai, labai protingi, vis rengia mums čia namuose koncertus. Tad ko daugiau reikia? Tik sveikatos“, – šyptelėjo A. Akulavičienė.
