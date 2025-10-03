Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Praėjus 39 metams po skyrybų vėl susituokė Karolio Akulavičiaus tėvai

2025-10-03 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 11:55

Atlikėjo Karolio Akulavičiaus šeimoje praūžė neeilinė šventė – praėjus 39 metams po skyrybų vėl susituokė jo tėtis ir mama. 

Karolis Akulavičius su šeima (nuotr. asm. archyvo)

Atlikėjo Karolio Akulavičiaus šeimoje praūžė neeilinė šventė – praėjus 39 metams po skyrybų vėl susituokė jo tėtis ir mama. 

6

Prieš 39 metus Karolio mama ir tėtis teisiškai nutraukė santuoką, tačiau faktiškai nebuvo išsiskyrę. 

Susituokė Karolio Akulavičiaus tėvai

Dabar jie ir vėl susituokė, o šventės akimirka Karolis pasidalijo socialiniuose tinkluose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įrašu jis sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt. 

Kadre matyti šventiškai pasipuošusi šeima, įsiamžinusi jūros fone. 

„Širdžių namai“, – trumpai prie kadro pridūrė K. Akulavičius. 

 

