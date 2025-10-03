Praėjus 39 metams po skyrybų vėl susituokė Karolio Akulavičiaus tėvai

Prieš 39 metus Karolio mama ir tėtis teisiškai nutraukė santuoką, tačiau faktiškai nebuvo išsiskyrę.
Susituokė Karolio Akulavičiaus tėvai
Dabar jie ir vėl susituokė, o šventės akimirka Karolis pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Įrašu jis sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.
Kadre matyti šventiškai pasipuošusi šeima, įsiamžinusi jūros fone.
„Širdžių namai“, – trumpai prie kadro pridūrė K. Akulavičius.
