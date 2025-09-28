Kalendorius
Karolis Akulavičius – apie kolegą Donatą Balvočių ir tai, koks jis nulipęs nuo scenos: jam kartoja tik 1

2025-09-28 16:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-28 16:25

Neseniai gimtadienį atšventė „Grupės 2“ narys Donatas Balvočius. Šia ypatinga proga jį pasveikino ne tik artimiausi bičiuliai, bet ir kolega bei draugas Karolis Akulavičius, kuris atvirai ir jautriai pasidalino mintimis apie jų ryšį

Neseniai gimtadienį atšventė „Grupės 2“ narys Donatas Balvočius. Šia ypatinga proga jį pasveikino ne tik artimiausi bičiuliai, bet ir kolega bei draugas Karolis Akulavičius, kuris atvirai ir jautriai pasidalino mintimis apie jų ryšį

0

Naujienų portalui tv3.lt Karolis Akulavičius atvirai prakalbo apie kolegą Donatą bei atskleidė, koks jis nulipęs nuo scenos.

Karolis Akulavičius ir Donatas Balvočius
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karolis Akulavičius ir Donatas Balvočius

Gimtadienis ir sveikinimas bičiuliui

„Ryte gavau žinutę nuo Donato mylimosios – buvome pakviesti į nedidelį susitikimą restorane, tik patys artimiausi“, – pasakojo Karolis. Pasak jo, šiltas susitikimas ir nuoširdūs pokalbiai dar labiau sustiprino draugystės jausmą.

Tačiau tuo Karolis neapsiribojo – specialiai nuvyko į pušyną, kur Donatui labai patinka būti, kad nufilmuotų asmeninį sveikinimą. „Jam labai patinka gamta, rudens gaivus oras, grybavimas... Todėl pagalvojau, kad būtų prasminga jį pasveikinti iš tokios vietos.“ 

Karolis pabrėžė, kad su Donatu juos sieja ne tik muzika: „Esu laimingas, kad mums viskas labai gerai sekasi. Mes – tiek scenoje, tiek už jos ribų – jaučiame didžiulę pagarbą vienas kitam. Gal todėl ir gražiai sutariame, viskas sklandžiai klostosi. Sekasi karjeroje, koncertuose ir kūryboje.“ 

Pasak Karolio, Donatas – tai žmogus, kurio jautrumas ir pasiaukojimas nepalieka abejingų: „Jis galbūt kiek uždaresnis, nei įprastai mes jį matome. Meniškos, jautrios ir ypatingos širdies žmogus. Dainos žodžiai „Išdalinau save kitiems, pačiam visai neliko nieko“ jam labai tinka.“ 

Toks atsidavimas įkvepia ir patį Karolį. „Jis daug savęs atiduoda kitiems – tiek pažįstamiems, tiek svetimiems. Jeigu kas nors jam paskambina ir paprašo pagalbos, jis atvažiuos kad ir naktį. Tikrai ypatingas žmogus. Vis sakau jam: „Donatai, nenudek nuo to.“ Mano širdis irgi tokia pati. Todėl manau, kad geriau užkrėsti geru pavyzdžiu, negu nusisukti ir atsukti nugarą“, – kalbėjo pašnekovas.

Draugas atvirauja, kad iš Donato mokosi vieno labai svarbaus dalyko – ramybės: „Visada sako: „Viskas bus gerai.“ O aš – tarsi degtukas, pilnas minčių. Dažnai įsiveliu į diskusijas su vadybininke dėl koncertų, o jis visada ramiai sako: „Gerai, bus.“

Ne tik kolegos

Pasak pašnekovo, jie ne tik kolegos. Karolio ir Donato ryšys – stipresnis nei įprasta draugystė: „Esame dar daugiau nei artimi draugai – esame šeimos draugai. Iš jo dažnai išgirstu daug motyvuojančių žodžių – tokių, kokių nedažnai kas nors pasako. Esame tarsi kraujo broliai.“

Šie metai jiems ypatingi – abu kartu ruošiasi trims dideliems koncertams arenose. „Bus be galo ypatingos. Tikrai kitokios, nei įprasta. Labai ruošiamės. Viską darome patys. Nusprendėme, kad jei jau imamės tokių projektų – reikia atiduoti visą save. Visas mintis, idėjas, dirbti juodai, o tik po to – pasidžiaugti. Tokie šie metai mums ir yra“, – šyptelėjo dainininkas.

Karolis priduria, kad jų bendravimas – labai tikras, gilus ir nuoširdus: „Visa tai, ką jam pasakau, lieka užrakinta. Mes galime kartu ir išsiverkti, ir paguosti vienas kitą, ir pasijuokti.“

Galiausiai jis nuoširdžiai linki Donatui, kad artėjantys metai būtų skirti tam, ką šis myli labiausiai – šeimai ir scenai.

„Jis daug savęs išdalinęs kitiems, tad palinkėčiau, kad šie metai jam būtų šeimos ir scenos metai“, – linkėjo Karolis.

 

