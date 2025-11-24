„Real“ nesugebėjo iškovoti pergalės prieš „Elche“

Aleixas Febasas antrojo kėlinio pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir išvedė „Elche“ ekipą į priekį 1:0. Deanas Huijsenas antrajame kėlinyje standartinės situacijos metu pasiuntė kamuolį į vartus ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Alvaro Rodriguezas 84-ąją minute puikiu smūgiu iš tolimesnės distancijos vėl persvėrė rezultatą „Elche“ naudai 2:1. Jude’as Bellinghamas vos po trijų minučių pasinaudojęs sumaištimi baudos aikštelėje nukreipė kamuolį į vartus ir greitai išlygino rezultatą 2:2.
„Real“ šiame susitikime iš viso atliko 20 smūgių, kai tuo tarpu „Elche“ futbolininkai šiek tiek mažiau – 15.
„Real“ po 13 sužaistų rungtynių turi surinkęs 32 taškus ir vis dar rikiuojasi pirmoje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Elche“ su 16 taškų žengia vienuolikta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!