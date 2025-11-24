 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Real“ nesugebėjo iškovoti pergalės prieš „Elche“

2025-11-24 00:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 00:03

Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynės tarp „Elche“ ir Madrido „Real“ komandųbaigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2:2.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Ispanijos „La Liga" pirmenybių rungtynės tarp „Elche" ir Madrido „Real" komandųbaigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2:2.

0

Aleixas Febasas antrojo kėlinio pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir išvedė „Elche“ ekipą į priekį 1:0. Deanas Huijsenas antrajame kėlinyje standartinės situacijos metu pasiuntė kamuolį į vartus ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Alvaro Rodriguezas 84-ąją minute puikiu smūgiu iš tolimesnės distancijos vėl persvėrė rezultatą „Elche“ naudai 2:1. Jude’as Bellinghamas vos po trijų minučių pasinaudojęs sumaištimi baudos aikštelėje nukreipė kamuolį į vartus ir greitai išlygino rezultatą 2:2.

„Real“ šiame susitikime iš viso atliko 20 smūgių, kai tuo tarpu „Elche“ futbolininkai šiek tiek mažiau – 15.

„Real“ po 13 sužaistų rungtynių turi surinkęs 32 taškus ir vis dar rikiuojasi pirmoje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Elche“ su 16 taškų žengia vienuolikta.

 

 

