Lonnie Walkerio šou Izraelyje: 31 taškas padėjo laimėti „Maccabi“

Pastarąjį mačą Eurolygoje praleidęs Lonnie Walkeris sužaidė nuostabias rungtynes – 31 taškas (5/8 dvit., 6/11 trit., 3/4 baud.), 5 atkovoti ir 6 perimti kamuoliai bei 32 naudingumo balai.
המחצית הראשונה של לוני 🤯 pic.twitter.com/14Kuo9Hapf— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) November 23, 2025
Buvusiam žalgiriečiui geriausiai talkino po 12 taškų pelnę Jimmy Clarkas ir Jaylenas Hoardas. Holono komandai 13 taškų pelnė Idanas Zalmansonas.
Tuo metu Adrijos lygoje Belgrado „Partizan“ (5/1) namuose 94:72 (25:20, 21:21, 23:12, 25:19) susitvarkė su Podgoricos „Derby“ (2/6).
Nugalėtojams 28 taškus surinko Jabari Parkeris, Bruno Fernando pridėjo 10. Svečiams po 15 taškų pelnė Emiras Hadzibegovičius ir Maticas Rebecas.
