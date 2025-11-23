 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„AC Milan“ miesto derbyje minimaliu rezultatu įveikė „Inter“

2025-11-23 23:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 23:48

„AC Milan“ sekmadienį Italijos „Serie A“ lygoje įvykusiame Milano miesto derbyje minimaliu rezultatu 1:0 įveikė „Inter“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„AC Milan“ sekmadienį Italijos „Serie A“ lygoje įvykusiame Milano miesto derbyje minimaliu rezultatu 1:0 įveikė „Inter“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Christianas Pulisičius antrojo kėlinio pradžioje pirmasis atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir pasiuntęs jį tiksliai į vartų tinklą išvedė „AC Milan“ ekipą į priekį 1:0.

Hakanui Calhanoglu 74-ąją minutę nepavyko realizuoti teisėjo po VAR peržiūros skirto vienuolikos metrų baudinio, kamuolį meistriškai atrėmė vartininkas Mike‘as Maignanas.

„Inter“ šiame susitikime atliko 20 smūgių, kai tuo tarpu „AC Milan“ futbolininkai beveik trigubai mažiau – 7.

„AC Milan“ po 12 sužaistų rungtynių turi surinkęs 25 taškus ir rikiuojasi antroje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Inter“ su 24 taškais žengia ketvirtas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų