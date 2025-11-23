„AC Milan“ miesto derbyje minimaliu rezultatu įveikė „Inter“

Christianas Pulisičius antrojo kėlinio pradžioje pirmasis atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir pasiuntęs jį tiksliai į vartų tinklą išvedė „AC Milan“ ekipą į priekį 1:0.
Hakanui Calhanoglu 74-ąją minutę nepavyko realizuoti teisėjo po VAR peržiūros skirto vienuolikos metrų baudinio, kamuolį meistriškai atrėmė vartininkas Mike‘as Maignanas.
„Inter“ šiame susitikime atliko 20 smūgių, kai tuo tarpu „AC Milan“ futbolininkai beveik trigubai mažiau – 7.
„AC Milan“ po 12 sužaistų rungtynių turi surinkęs 25 taškus ir rikiuojasi antroje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Inter“ su 24 taškais žengia ketvirtas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!