Kapitonė prieš paskutinį metų testą: „Bus puiki repeticija prieš kitus metus“

Tomo Ražanausko treniruojama rinktinė šeštadienį kontrolinėje akistatoje Taline išmėgins jėgas su Estijos moterų rinktine.
Susitikimas Taline prasidės 14 valandą Lietuvos laiku, jį tiesiogiai rodys portalas LRT.lt.
Prieš rungtynes kalbėjusi rinktinės kapitonė Milda Liužinaitė akcentavo, jog šis susitikimas bus gera repeticija prieš kitų metų laukiančias kovas.
„Kontrolinės rungtynės bus nelabai draugiškos, taip gavosi, jog burtuose irgi turime Estijos rinktinę, tai bus puiki repeticija prieš kovo mėnesio rungtynes. Bus paskutinis metų akcentas, pasitreniruosime, sužaisime kontrolines rungtynes, o kitais metais jau lauks oficialios“, – kalbėjo futbolininkė.
Rungtynės šįkart bus itin vėlyvos, vyks lapkričio mėnesio pabaigoje ir paskutinę savaitę iš uždaro maniežo buvo perkeltos į atvirą aikštę. Visgi, kaip sakė žaidėja, didelės įtakos tai neturės ir rinktinė turės prisitaikyti prie sąlygų.
„Esame žaidusios ir lapkričio 30 dieną rungtynes Vilniuje su Šveicarija, sąlygos buvo dar blogesnės, o ar kupolas, ar atviras dangus, tai šaltis tas pats, tik nėra skirtumo dėl kritulių. Aišku, lauke bus slidžiau, jei pašals ar pasnigs, aišku, kažkiek padidėja traumų rizika, bet tokie tie mūsų rinktinių langai“, – sakė gynėja.
Pasidalino ji mintimis ir apie pasaulio čempionato atrankos kovas, kuriose lietuvaitės kitąmet žais su Bosnijos ir Hercegovinos, Lichtenšteino bei ta pačia Estijos rinktinėmis.
„Grupė gera, įveikiama. Aišku, bosnės čia yra stipriausios, bet galima su jomis žaisti ir laimėti, tai yra aišku. Bet turime eiti nuo rungtynių iki rungtynių. Sunkiausias bus pirmasis langas, nes jis vyks dar prieš prasidedant moterų A lygos sezonui.
Gerai, kad pavyko taip susiderinti, jog pirmas rungtynes žaisime prieš Lichtenšteiną ir Estiją, kurios yra panašaus lygio komandos, panašioje situacijoje, nes Estija ir Lichtenšteinas irgi dar nebus pradėję čempionato.
Svarbu buvo pirmame lange nežaisti su Bosnija, kur mums reikės atiduoti daug daugiau savęs ir būti žymiai geriau pasiruošusioms, nei galimai būsime iki prasidedant mūsų čempionatui“, – atviravo rinktinės senbuvė.
O dar sugrįždama prie laukiančios šeštadienio kovos M. Liužinaitė akcentavo, jog šis susitikimas bus gera proga pabandyti metus užbaigti pergalingai.
„Mes, kas žaidžiame Lietuvoje, sezoną jau pabaigėme, mums toks paskutinis susitikimas ir formos palaikymas. Lietuvos komandoms nėra lengva visus metus treniruotis, tai rinktinė yra ta terpė, kur mes tobulėjame ir treniruojamės toliau.
Labai smagu su visomis susitikti, su visomis pasitreniruoti, nes labai laukiame kitų metų. Pastarąsias rungtynes pralaimėjome, norime užbaigti metus su pergale, to ir norėčiau palinkėti“, – kalbėjo futbolininkė.
