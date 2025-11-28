Sėkme olimpinėse žaidynėse tikintys biatlonininkai pradeda kovą pasaulio taurės varžybose

Šiuo metu individualius kriterijus dėl dalyvavimo per beveik 400 km nuo Milano nutolusioje olimpinėje Antholco trasoje yra įvykdę Vytautas Strolia, Maksimas Fominas, Jokūbas Mačkinė, Karolis Dombrovskis, Nikita Čigak, Tomas Kaukėnas, Darius Dinda, Mikas Vildžiūnas, Lidija Žurauskaitė, Natalija Kočergina, Judita Traubaitė bei Sara Urumova. Tikimasi, kad būtinus IBU kvalifikacinius taškus įvykdys ir Viktorija Augulytė ir Lukrecija Daugirdaitė.
„Labai džiaugiuosi, kad turime rekordinę delegaciją ir žaidynėse galės dalyvauti didžiausias skaičius biatlonininkų per visą istoriją. Vasaros žaidynėse daugiau sportininkų turėjo tik lengvaatlečiai, tad Lietuvos mastu drauge su irklavimu esame antra-trečia federacija pagal iškovotų kelialapių skaičių. Tai yra ir iššūkis, nes į šiuos kelialapius pretenduoja beveik dvigubai daugiau kandidatų, o jiems parengti reikia atitinkamo finansinio pagrindo“, – teigė Lietuvos biatlono federacijos (LBF) prezidentas Arūnas Daugirdas.
LBF Vykdomasis komitetas patvirtino vidinius komandos atrankos kriterijus: kelialapių savininkai paaiškės tiek pagal pasaulio taurės, tiek pagal IBU taurės rezultatus. Galutinė komandos sudėtis paaiškės kitų metų sausio 19 dieną.
Pasaulio taurės varžybose asmeniniuose startuose galės dalyvauti po 3 vyrus bei 3 moteris, tad tikėtina, kad po kiekvieno pasaulio taurės etapo Lietuvos komandos sudėtis gali kisti. Sezoną tradiciškai sudarys 9 planetos taurės etapai, kuriuos transliuos LRT Plius televizija.
2022 metų Pekino olimpinės žaidynės biatlonininkams nebuvo sėkmingos: tada aukščiausias pozicijas užėmė Vytautas Strolia (21 vieta asmeninėse lenktynėse) bei vyrų estafetė (14 vieta). Aukščiausiomis vietomis per nepriklausomos šalies istoriją džiaugėsi Tomas Kaukėnas, 2018-aisiais Pjongčange užėmęs 13 vietą persekiojime bei 17-ąją sprinte.
LBF prezidentas A. Daugirdas tikisi, kad gerai pažįstamoje Europos aukštikalnių trasoje vyksiančios Milano-Kortinos žaidynės lietuviams sužibs naujais rekordais.
„Viskas įmanoma, jei neįvyks kažkokių nesusipratimų paskutinėje pasirengimo stadijoje. Iš Vytauto Strolios tikimės žymiai aukštesnių vietų, galbūt jam net pasiseks prasiskverbti ir į pirmą 10-uką, gali nustebinti ir Lidija Žurauskaitė. Jei viskas susiklostys gerai ir neturėsime šalutinių trikdžių, į olimpines žaidynes turėtumėme ateiti su aukščiausia forma“, – teigė A. Daugirdas.
Beje, teigiamai lietuvių galimybes vertina ir Tarptautinė biatlono sąjunga (IBU), mūsų šalies federaciją įtraukusi į projektą „Closing the competition gap“. Pagrindinis šio projekto tikslas – padėti tų šalių federacijoms, kurių sportininkai realiai gali kovoti dėl patekimo į geriausiųjų 8-uką artimiausiose olimpinėse žaidynėse.
2024-2025 metų pasaulio taurės varžybose sėkmingiausiai pasirodė šiandien 33-ąjį gimtadienį minantis V. Strolia, Oslo (Norvegija) etapo sprinte užėmęs 12 vietą. Įskaitinius taškus tarp moterų pavyko iškovoti L. Žurauskaitei ir karjeros rekordą būnant 39-erių pagerinusiai N. Kočerginai (Ansi sprinte – 25 vieta).
Pirmame šio sezono etape Estešunde Lietuvai atstovaus V. Strolia, M. Fominas, J. Mačkinė, K. Dombrovskis, L. Žurauskaitė, N. Kočergina, J. Traubaitė bei S. Urumova.
