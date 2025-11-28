 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Sėkme olimpinėse žaidynėse tikintys biatlonininkai pradeda kovą pasaulio taurės varžybose

2025-11-28 15:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 15:30

8 kelialapius į Milano-Kortinos žiemos olimpines žaidynes iškovoję Lietuvos biatlonininkai pradeda kovas pasaulio taurės varžybose. Šeštadienį centrinėje Švedijos dalyje esančiame Estešunde lietuviai kovos ne tik prieš varžovus iš užsienio, bet ir tarpusavyje – mūsiškių laukia vidinė kova dėl teisės startuoti vasarį vyksiančiose žaidynėse.

Moterų estafetė (Dmytro Yevenko nuotr.) | Organizatorių nuotr.

8 kelialapius į Milano-Kortinos žiemos olimpines žaidynes iškovoję Lietuvos biatlonininkai pradeda kovas pasaulio taurės varžybose. Šeštadienį centrinėje Švedijos dalyje esančiame Estešunde lietuviai kovos ne tik prieš varžovus iš užsienio, bet ir tarpusavyje – mūsiškių laukia vidinė kova dėl teisės startuoti vasarį vyksiančiose žaidynėse.

REKLAMA
0

Šiuo metu individualius kriterijus dėl dalyvavimo per beveik 400 km nuo Milano nutolusioje olimpinėje Antholco trasoje yra įvykdę Vytautas Strolia, Maksimas Fominas, Jokūbas Mačkinė, Karolis Dombrovskis, Nikita Čigak, Tomas Kaukėnas, Darius Dinda, Mikas Vildžiūnas, Lidija Žurauskaitė, Natalija Kočergina, Judita Traubaitė bei Sara Urumova. Tikimasi, kad būtinus IBU kvalifikacinius taškus įvykdys ir Viktorija Augulytė ir Lukrecija Daugirdaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labai džiaugiuosi, kad turime rekordinę delegaciją ir žaidynėse galės dalyvauti didžiausias skaičius biatlonininkų per visą istoriją. Vasaros žaidynėse daugiau sportininkų turėjo tik lengvaatlečiai, tad Lietuvos mastu drauge su irklavimu esame antra-trečia federacija pagal iškovotų kelialapių skaičių. Tai yra ir iššūkis, nes į šiuos kelialapius pretenduoja beveik dvigubai daugiau kandidatų, o jiems parengti reikia atitinkamo finansinio pagrindo“, – teigė Lietuvos biatlono federacijos (LBF) prezidentas Arūnas Daugirdas.

REKLAMA
REKLAMA

LBF Vykdomasis komitetas patvirtino vidinius komandos atrankos kriterijus: kelialapių savininkai paaiškės tiek pagal pasaulio taurės, tiek pagal IBU taurės rezultatus. Galutinė komandos sudėtis paaiškės kitų metų sausio 19 dieną.

REKLAMA

Pasaulio taurės varžybose asmeniniuose startuose galės dalyvauti po 3 vyrus bei 3 moteris, tad tikėtina, kad po kiekvieno pasaulio taurės etapo Lietuvos komandos sudėtis gali kisti. Sezoną tradiciškai sudarys 9 planetos taurės etapai, kuriuos transliuos LRT Plius televizija.

2022 metų Pekino olimpinės žaidynės biatlonininkams nebuvo sėkmingos: tada aukščiausias pozicijas užėmė Vytautas Strolia (21 vieta asmeninėse lenktynėse) bei vyrų estafetė (14 vieta). Aukščiausiomis vietomis per nepriklausomos šalies istoriją džiaugėsi Tomas Kaukėnas, 2018-aisiais Pjongčange užėmęs 13 vietą persekiojime bei 17-ąją sprinte.

REKLAMA
REKLAMA

LBF prezidentas A. Daugirdas tikisi, kad gerai pažįstamoje Europos aukštikalnių trasoje vyksiančios Milano-Kortinos žaidynės lietuviams sužibs naujais rekordais.

„Viskas įmanoma, jei neįvyks kažkokių nesusipratimų paskutinėje pasirengimo stadijoje. Iš Vytauto Strolios tikimės žymiai aukštesnių vietų, galbūt jam net pasiseks prasiskverbti ir į pirmą 10-uką, gali nustebinti ir Lidija Žurauskaitė. Jei viskas susiklostys gerai ir neturėsime šalutinių trikdžių, į olimpines žaidynes turėtumėme ateiti su aukščiausia forma“, – teigė A. Daugirdas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Beje, teigiamai lietuvių galimybes vertina ir Tarptautinė biatlono sąjunga (IBU), mūsų šalies federaciją įtraukusi į projektą „Closing the competition gap“. Pagrindinis šio projekto tikslas – padėti tų šalių federacijoms, kurių sportininkai realiai gali kovoti dėl patekimo į geriausiųjų 8-uką artimiausiose olimpinėse žaidynėse.

REKLAMA

2024-2025 metų pasaulio taurės varžybose sėkmingiausiai pasirodė šiandien 33-ąjį gimtadienį minantis V. Strolia, Oslo (Norvegija) etapo sprinte užėmęs 12 vietą. Įskaitinius taškus tarp moterų pavyko iškovoti L. Žurauskaitei ir karjeros rekordą būnant 39-erių pagerinusiai N. Kočerginai (Ansi sprinte – 25 vieta).

Pirmame šio sezono etape Estešunde Lietuvai atstovaus V. Strolia, M. Fominas, J. Mačkinė, K. Dombrovskis, L. Žurauskaitė, N. Kočergina, J. Traubaitė bei S. Urumova.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų