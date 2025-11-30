Arnoldas Misiūnas po dvikovos su Buinicku: „Jeigu nebūtų tų problemų, antrame raunde būčiau jį „išjungęs“

O. Buinickas neblogai pradėjo kovą ir ėjo į klinčą. Visgi praėjus pusantros minutės ir kečiantis smūgiais, A. Misiūnas pataikė tobulą smūgį, po kurio O. Buinickui buvo prakirsta dešinė akis ir jis krito ant žemės bei buvo skaičiuojamas nokdaunas. Visgi O. Buinickas parodė charakterį ir atsikėlęs tęsė dvikovą. Kovos pabaigoje A. Misiūnas toliau tęsė pavojingas atakas ir O. Buinickas rankas laikė jau ganėtinai žemai, tačiau ištvėrė iki raundo pabaigos.
Antrajame raunde A. Misiūno energija kiek sumažėjo ir O. Buinickas turėjo keletą geresnių momentų. Įpusėjus raundui O. Buinickas abejomis rankomis pataikė „švarius“ smūgius į A. Misiūno veidą ir bandė pridėti smūgius keliu. Paskutinę antrojo raundo minutę A. Misiūnas sunkiai laikė rankas ir O. Buinickas ne kartą smūgiavo tiksliai. Paskutinėmis sekundėmis O. Buinickas prispaudė A. Misiūną į kampą, kuris vos išstovėjo ant kojų.
Trečiajame raunde A. Misiūnas toliau laikė gana žemai rankas, nors ir O. Buinickas rodė nuovargio ženklus. Visgi kovotojai aktyviai keitėsi smūgiais ir dažniau pataikė į atvirą A. Misiūno veidą. Paskutinė minutė prasidėjo tiesiais ir tiksliais O. Buinicko smūgiais, tačiau abu kovotojai jau sunkiai laikėsi ant kojų.
Teisėjai paskelbė, kad pirmą raundą A. Misiūnas laimėjo 10-8, kitus du – O. Buinickas 10-9, todėl buvo paskelbtos lygiosios, kadangi pagal muaythai taisykles dėl kovotojų saugumo papildomas raundas neskelbiamas.
Nors spaudos konferencijoje nepasirodė nei O. Buinickas, nei A. Misiūnas, tačiau jie dalinosi savo nuomonėmis socialiniuose tinkluose.
A. Misiūnas teigė, jog nežino, kodėl taip greitai praranda „kvapą“, tačiau pažadėjo, kad ateities revanše būtinai įveiks O. Buinicką.
„Jeigu galvojate, kad pasiruošimo metu kažko nepadariau, tai ne, aš padariau maksimaliai, ką galėjau, – pasakojo A. Misiūnas. – Turiu tą problemą, ji buvo išlindusi kovoje prieš DovydąRimkų. Prieš jį galvojau, kad tai buvo psichologinės problemos. Galbūt ir čia taip buvo, nes buvo didžiulį įtampa, kadangi buvau favoritas. Taip pat – MMA pirštinės, muaythai taisyklės. Mane visi prigąsdino, kad čia klinčas, alkūnės.. Gal čia ir yra problema – įtampoje, nemokėjime su ja susitvarkyti?
Daugiau aš negaliu taip kovoti, turiu susitvarkyti šitą klausimą, nes tai yra mirtis mano karjerai. Pirmas raundas su Dovydu (Rimkumi, – aut. Past.) buvo gražus ir tvarkingas, jeigu būčiau kovojęs taip antrą raundą, būčiau jį laimėjęs ir laimėjęs tą kovą. Prieš Oskarą taip pat – koks buvo mano pirmas raundas, nors atėjau į jo taisykles, jo gyvenimą, jo žaidimą. Jeigu nebūtų tų problemų, antrame raunde būčiau jį „išjungęs“.
Dabar tyčiotis, kad padusau ar kažką – žiauriai nesąžininga ir negražu iš jo pusės. Kaip bebūtų, yra lygiosios. Man tai yra pralaimėjimas, jam tai didžiausias gyvenimo laimėjimas. Aš dabar tai skaudžiai nuryju. Baisiai pavargau, neįsivaizduoju kas nutiko, tai buvo sunkiausia gyvenime kova. Tai buvo kova ne su Oskaru, o su savimi.
Kažką pajaučiau akyje, po antrojo raundo man liejosi vaizdas. Po kovos ėjau užsimerkęs, man dvejinosi, buvau baisiai pavargęs. Tai, ką išgyvenau trečiame raunde, buvo žiauru. Nenoriu pasirodyti, kad čia yra pasiteisinimai, bet tokioje būsenoje tu nieko nesugebėjai padaryti. O dabar kelti tokius video.. Absurdiška, kai tu nieko negalėjai padaryt.
Lygiosios yra tik todėl, kad aš turiu problemų, kurių nesuprantu ir negaliu kontroliuoti. Tu nelaimėjai tos kovos, tu ją pralaimėjimai vien todėl, kad lygiosios. Tu pralaimėjimai, nes aš nešiojau tave visą laiką, kol turėjau viduje energijos. Tu perėmei iniciatyvą tik tada, kai aš su savo energija smukau žemyn. Nėra, kad tu geresnis ar kažkas, bet tai yra mano vidinis dalykas. Įsivaizduok, jeigu aš nebūčiau pavargęs, būčiau tave sudaužęs ir sunešiojęs tavo taisyklėse. Tu nesi geresnis už mane ir esi prastesnis bei visą gyvenimą būsi prastesnis.
Galbūt per daug atidaviau per daug pagarbos visam tam. Nieko baisaus iš tavęs nebuvo. Mano kairis „jab'as“ palietė tavo veidą, tau jis suplyšo, mano dešinė palietė tavo veidą, tu gulėjai ant žemės. Aš nekeliu tų „story“, „reels“, kur žmonės padarė iš tavęs, nes aš esu vyras, tai yra sportinis dalykas, sukovojome, važiuojame toliau. Kai aš matau visą tą, ką bandai padaryt.. Tu esi klounas, „TikTok'eris“ buvai, toks ir liksi. Tu sugebi iškarpyti penkis smūgius ir juos rodyti. Tu esi tokio lygio kovotojas.
Bet mes sugrįšime į ringą su tomis pačiomis muaythai taisyklėmis ir mažomis pirštinėmis. Prisiekiu, kad nedovanosiu nei vienos sekundės tau.“
