Pasaulio jaunimo fechtavimo taurės etape Juras neatsilaikė prieš vieną iš favoritų

Vaikinų rapyros rungtyje lietuvis pateko į 24-ą atrankos grupę. Ten D. Juras laimėjo 3 kovas iš 6, o to užteko bilietui į atkrintamąsias varžybas.
Lietuvis atkrintamosiose varžybose gavo 133-ą reitingo numerį ir pirmajame rate 15:7 nugalėjo kiek aukščiau skirstytą olandą Pepijną Van Zuijleną (124-as reitingo numeris). Deja, antrajame rate D. Juras sutiko net 5-ą pagal skirstymą amerikietį Castorą Kao ir nusileido jam rezultatu 8:15.
Galutinėje įskaitoje D. Juras užėmė 117-ą vietą tarp 241 sportininko.
