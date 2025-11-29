 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sportas > Dvikovos > Kita

Pasaulio jaunimo fechtavimo taurės etape Juras neatsilaikė prieš vieną iš favoritų

2025-11-29 16:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 16:34

Šamorine (Slovakija) vykstančiame pasaulio jaunimo fechtavimo taurės etape kovėsi ir vienas Lietuvos atstovas – Danielius Juras.

Danielius Juras | asmeninio archyvo nuotr.

0

Vaikinų rapyros rungtyje lietuvis pateko į 24-ą atrankos grupę. Ten D. Juras laimėjo 3 kovas iš 6, o to užteko bilietui į atkrintamąsias varžybas.

Lietuvis atkrintamosiose varžybose gavo 133-ą reitingo numerį ir pirmajame rate 15:7 nugalėjo kiek aukščiau skirstytą olandą Pepijną Van Zuijleną (124-as reitingo numeris). Deja, antrajame rate D. Juras sutiko net 5-ą pagal skirstymą amerikietį Castorą Kao ir nusileido jam rezultatu 8:15.

Galutinėje įskaitoje D. Juras užėmė 117-ą vietą tarp 241 sportininko.

