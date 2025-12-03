Ignas Brazdeikis džiaugiasi savo forma prieš akistatą su Lonnie Walkerio atstovaujama „Maccabi“

„Pertrauka buvo nuostabi – galėjau praleisti ištisas dienas su savo sūnumi. Nieko per daug nenuveikėme, tik žiūrėjome daug filmų ir leidome laiką kartu. Man šios tėviškos pareigos yra naujos, tad kartu su žmona bandome padaryti viską, kad užaugintume kuo geresnį sūnų“, – apie šeimą kalbėjo I.Brazdeikis.
Žalgirietis atskleidė ir žiūrėtų filmų rekomendacijas, o kalbėdamas apie būsimus varžovus, I.Brazdeikis pabrėžė, kad po pertraukos reikia grįžti prie aukšto fiziškumo lygio.
„Tel Avivo „Maccabi“ yra labai talentinga komanda, turinti daug skirtingai stiprių detalių, todėl mums bus svarbu išeiti į rungtynes su aukštu intensyvumu ir susikaupimu. Po tokios pertraukos ypač svarbu nustatyti fiziškumo lygį ir žaisti fiziškiau nei jie“, – pagrindinius akcentus sudėliojo žalgirietis.
I.Brazdeikis paskutiniuose dviejuose Eurolygos susitikimuose fiksavo dviženklį rezultatyvumą ir kalbėjo apie pastovų darbą.
„Manau, kad man padėjo nuolatinis ir sunkus darbas treniruotėse – tiek komandinėse, tiek ir individualiose. Taip pat stengiuosi išlikti susikaupęs ir daryti viską, ką galiu, jog padėčiau komandai iškovoti pergalę“, – kalbėjo I.Brazdeikis.
I.Brazdeikis taip pat prisiminė ir buvusį komandos draugą Lonnie Walkerį.
„Pirmiausia, jis yra puikus žmogus, atiduodantis daug geros energijos kiekvieną dieną. Jis į komandą atnešė daug pozityvumo, tad tai yra nuostabus žaidėjas su didžiuliu talentu, todėl žinome, kad jis čia atvyks tikrai pasiruošęs“, – atsakė žalgirietis.
Kauno „Žalgirio“ ir Tel Avivo „Maccabi“ dvikova prasidės ketvirtadienį 20.00 val. Ją transliuos TV3 televizija ir portalas Krepsinis.net.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.