Raudonasis kilimas nutiestas dar vienai Justino Krisiūno komedijai: į „Draugų lažybas“ išsirikiavo garsenybių eilė

Nuo vasario 16 dienos Lietuvos kino teatruose pasirodysiančios režisieriaus J. Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjeros vakaras sutraukė būrį garsenybių.

Ant raudonojo kilimo buvo galima pamatyti krepšininkus brolius Lavrinovičius, nuomonės formuotoją Karoliną Meschino, aktorius Andrių Žiurauską, Aldoną Vilutytę, Mildą Noreikaitę, Sandrą Daukšaitę-Petrulėnę, Algirdą Gradauską, Džiugą Siaurusaitį.

REKLAMA

REKLAMA

Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (94 nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) +90 Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

(94 nuotr.) FOTOGALERIJA. Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera

Filmo režisierius neslepia, kad lažybos yra įvykusios ir realiame gyvenime. Dėl filmo sėkmės.

„Sąlygų negaliu atskleisti, bet išduosiu, kad tikrai reikės drąsos norint įgyvendinti lažybas“, – juokiasi režisierius ir priduria esantis nuoširdaus, jautraus, jausmingo kino šalininkas.

REKLAMA

„Draugų lažybų“ režisierius pripažįsta, kad šio filmo sėkmė priklauso nuo pagrindinio ketvertuko.

Visi personažai, o ir aktoriai yra labai svarbūs. Ir asmenybės, ir neišskiriami draugai. Trumpai tariant, vienas kumštis.

„Man nusišypsojo sėkmė surinkti labai talentingus vyrus, – sako. – Mantas Stonkus idealiai atitiko Karolio personažą, kuris vieną dieną suvokia, kad besąlygiška karjera ir sėkmė – dar ne viskas. Justiną Jankevičių televizijoje matome visada papuoštą, blizgantį ir laimingą.

REKLAMA

REKLAMA

O koks jis būna, kai išsijungia kameros? Andrius Žiurauskas idealiai atitiko užrūdijusio senbernio personažą!

Rodos, tai prieštarauja jo asmenybei, tačiau Andriaus talentas leido sukurti vieną juokingiausių personažų. Valentinas Krulikovskis – Princas, na, mums reikėjo aktoriaus, kuris galėtų dainuoti. Be to, Valentinas gali suvaidinti bet ką, jis be galo atsidavęs savo profesijai.“

Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) (79 nuotr.) Gediminas Juodeika (Viganto Ovadnevo nuotr.) Karolis Murauskas (Viganto Ovadnevo nuotr.) Ineta Stasiulytė ir Justinas Jankevičius (Viganto Ovadnevo nuotr.) +75 Ineta Stasiulytė (Viganto Ovadnevo nuotr.) Aistis Mickevičius (Viganto Ovadnevo nuotr.) Karina Stungytė (Viganto Ovadnevo nuotr.) Greta Mikalauskytė ir Justinas Jankevičius (Viganto Ovadnevo nuotr.) Jolanta Svirnelytė (Viganto Ovadnevo nuotr.) Emilija Gutauskaitė ir Andrius Žiurauskas (Viganto Ovadnevo nuotr.) Sandra Daukšaitė-Petrulėnė (Viganto Ovadnevo nuotr.) Viktorija Jakučinskaitė ir Vitalijus Jančenkovas (Viganto Ovadnevo nuotr.) Sakalas Uždavinys (Viganto Ovadnevo nuotr.) Džiugas Siaurusaitis (Viganto Ovadnevo nuotr.) Greta Mikalauskytė ir Justinas Jankevičius (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.) Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.)

(79 nuotr.) FOTOGALERIJA. Justino Krisiūno komedijos „Draugų lažybos“ premjera (Viganto Ovadnevo nuotr.)

Kino žiūrovams J. Krisiūnas pasakoja vyriškos draugystės istoriją: klestintis verslininkas Karolis įtaria žmonos neištikimybę, reklamų režisierius Šampūnas niekaip neišsirenka moters, su kuria norėtų būti, Tankas, nors ir kietas karininkas, gyvena su mama ir kiekvieną kartą, išvydęs moterį, suskystėja.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Darbą praradęs trijų vaikų tėvas Princas su žmona laukiasi ketvirto kūdikio ir galvoja, kur uždirbti pinigų.

Gerai pasilinksminę, o širdyje dar ir jausdami, kad reikia keisti savo gyvenimą, seni draugai susilažina. Visos trys lažybų užduotys daug ką pakeis jų gyvenimuose.

Išsirengti nuogai toje vietoje, kur esi, – būtent tokia yra viena iš lažybų užduočių, laukiančių J. Krisiūno komedijos personažų.

„Nusimesti drabužius neįprastoje vietoje yra iššūkis. Tai, be abejo, dažniausiai šokiruos aplinkinius, bet filme mūsų apsinuoginimas nebuvo ekshibicionizmo priepuolis, o lažybų sąlyga, kine man išties prakalbusi apie žmogaus laisvę“, – sako vienas iš pagrindinių filmo aktorių V. Krulikovskis.

REKLAMA

„Net žiūroviškame kine nemėgstu lėkštų, banalių scenarijų. Esu šalininkas jautraus, nuoširdaus, jausmingo kino. Tad ir komedijose man svarbu, kad žiūrovas ne vien kikentų pusantros valandos, bet ir galėtų šiek tiek susimąstyti, gal net ašarą nubrauktų“, – sako filmo režisierius J. Krisiūnas.

M. Stonkus pasakoja „Draugų lažybų“ kino aikštelėje smagiai praleidęs laiką.

Režisierius aktoriams leido improvizuoti, o kai kameros išsijungdavo, kolegos ir bičiuliai daug juokėsi.

REKLAMA

Aktorius neabejoja, kad smagus darbas būtinai atsispindės ir kino ekrane.

Paklaustas, ar realiame gyvenime tokia istorija iš tiesų galėtų nutikti, filmo režisierius J. Krisiūnas šypsosi.

„Jaunystėje, klausydamas kai kurių istorijų, galvodavau, kad tai pasakos, išgalvoti, netikri nuotykiai. Gyvenimo patirtis leido suprasti, kad nieko neįmanomo nėra“, – šypsosi į didžiuosius ekranus savo trečiąją komediją išleidęs kino režisierius.

Komedija „Draugų lažybos“ Lietuvos kino teatruose – nuo vasario 16 dienos.

Režisierius J. Krisiūnas, vaidina M. Stonkus, J. Jankevičius, A. Žiurauskas, V. Krulikovskis, G. Glemžaitė, Nijolė Narmontaitė, Milda Noreikaitė, Vytautas Kaniušonis, Aldona Vilutytė, Indrė Jaraitė.