TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kauno „Akropolio“ daugiaaukštėje aikštelėje degė automobilis

2025-08-25 08:42 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 08:42

Kaune, „Akropolio“ daugiaaukštėje aikštelėje, vėlų sekmadienio vakarą degė automobilis.

Kauno Akropolis. Nuotraukos autorius Andrius Paulavičius

Kaune, „Akropolio" daugiaaukštėje aikštelėje, vėlų sekmadienio vakarą degė automobilis.

3

Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pranešimas apie gaisrą Karaliaus Mindaugo prospekte buvo gautas 22 val. 49 min. 

Atvykę ugniagesiai pastebėjo gaisrą „Akropolio" daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės 3 aukšte. Iš automobilio „Toyota Prius“ rūko dūmai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nustatyta, kad sprogo automobilio elektros baterija. 

Gelbėtojai atjungė automobilio dujų įrangą, o pačią transporto priemonę nustūmė į pirmą aikštelės aukštą. Taip pat buvo atjungtas transporto priemonės aukštos įtampos laidas.

Manoma, kad gaisrą sukėlė transporto priemonės elektros instaliacijos gedimai.

