Kauno „Akropolio“ daugiaaukštėje aikštelėje degė automobilis

Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pranešimas apie gaisrą Karaliaus Mindaugo prospekte buvo gautas 22 val. 49 min.
Atvykę ugniagesiai pastebėjo gaisrą „Akropolio" daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės 3 aukšte. Iš automobilio „Toyota Prius“ rūko dūmai.
Nustatyta, kad sprogo automobilio elektros baterija.
Gelbėtojai atjungė automobilio dujų įrangą, o pačią transporto priemonę nustūmė į pirmą aikštelės aukštą. Taip pat buvo atjungtas transporto priemonės aukštos įtampos laidas.
Manoma, kad gaisrą sukėlė transporto priemonės elektros instaliacijos gedimai.
