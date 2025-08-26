Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Eurolygos žaidėjai EČ: pusės komandos neturinti PAO ir kur rikiuojasi „Žalgiris“

2025-08-26 12:24 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-26 12:24

Europos čempionatas prasidės jau šią savaitę, o Eurolygos klubai po truputį pradeda pasirengimą naujajam sezonui.

D.Sirvydis gerokai vėluos į „Žalgirio“ pasiruošimą (BNS nuotr.)

Europos čempionatas prasidės jau šią savaitę, o Eurolygos klubai po truputį pradeda pasirengimą naujajam sezonui.

0

Senojo žemyno pirmenybės privers 19 komandų iš 20-ies rengtis naujoms kovoms neturint pilnų sudėčių. Vienintelė Vilerbano ASVEL ekipa nedelegavo nė vieno atstovo į Europos čempionatą. Krepsinis.net kviečia pažvelgti, kokios komandos labiausiai nukentėjo, o kurios – mažiausiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasirengime Belgrado „Crvena Zvezda“ versis be serbo Ognjeno Dobričiaus. Tuo tarpu Paryžiaus „Paris“ pasiruošime neturės belgų centro Ismaelio Bako ir prancūzų gynėjo Nadiro Hifi.

Vos du žaidėjai iš Milano „EA7 Emporio Armani“ gins savo šalių garbę – Marko Guduričius žais Serbijos nacionalinėje komandoje, o Giampaolo Ricci – Italijos. Analogiška situacija ir Belgrado „Partizan“ – Issacas Bonga (Vokietija) ir Vanja Marinkovičius (Serbija) bei Tel Avivo „Maccabi“ – Jalenas Hoardas (Prancūzija) ir Romanas Sorkinas (Izraelis).

Į pasirengimą vėluos du Madrido „Real“ krepšininkai: Theo Maledonas (Prancūzija) ir Gabriele Procida (Italija). Trys Vitorijos „Baskonia“ ekipos nariai (Matteo Spagnolo – Italija, Tadas Sedekerskis – Lietuva, Timothe Luwawu-Cabarrot – Prancūzija).

Tris savo atstovus rinktinėje turės Monako „AS Monaco“ (Elie Okobo – Prancūzija, Jordanas Loydas – Lenkija, Danielis Theisas – Vokietija).

Bolonijos „Virtus“ delegavo keturis žaidėjus ir visi jie gins italų garbę – Alessandro Pajola, Nicola Akele, Mouhametas Dioufas ir Saliou Niangas.

Keturi žaidėjai rinktinėse yra Barselonos „Barcelona“ klube: Dario Brizuela, Joelis Parra, Willy Hernangomezas gins ispanų garbę, o Tornike Shengelia – kartvelų.

Keturių krepšininkų neturės pasirengime ir Pirėjo „Olympiacos“: Tylerio Dorsey, Giannoulio Larentzakio, Kosto Papanikolaou žais Graikijos, o Nikola Milutinovas – Serbijos rinktinėje.

Be penkių žaidėjų vyr. treneris Tomas Masiulis startavo Kauno „Žalgirio“ pasirengime: nebus Maodo Lo (Vokietija), Sylvaino Francisco (Prancūzija) ir Lietuvos rinktinėje žaidžiančių Lauryno Biručio, Ąžuolo Tubelio bei Deivido Sirvydžio.

Šarūnas Jasikevičius treniruočių stovykloje neturės penkių Stambulo „Fenerbahče“ žaidėjų: Artūro Žagaro (Latvija), Mikaelio Jantuneno (Suomija), Nicolo Melli (Italija), Onuralpo Bitimo ir Sertačo Šanli (abu Turkija).

Šeši Valensijos „Valencia“ atstovai žais rinktinėse: Dariusas Thompsonas (Italija), Yankuba Sima, Jaime Pradilla, Xabi Lopezas-Arostegui, Sergio de Larrea ir Josepas Puerto bus ispanų sudėtyje. Šeši Stambulo „Anadolu Efes“ žaidėjai taip pat deleguoti į rinktines: Rolandas Šmitas (Latvija), Isaia Cordinier (Prancūzija, Shane‘as Larkinas, Šehmuzas Hazeras, Ercanas Osmani ir Erkanas Yilmazas (visi Turkija).

Šešis žaidėjus rinktinėse turės ir Dubajaus „Dubai“: Aleksa Avramovičius ir Filipas Petruševas (Serbija), Klemenas Prepeličius (Slovėnija), Davis Bertanis (Latvija), Kenanas Kamenjašas (Bosnija ir Hercegovina), Mamas Jaiteh (Prancūzija).

Miuncheno „Bayern“ pasiruošimą irgi pradeda be septynių krepšininkų – Rokas Jokubaitis gins Lietuvos garbę, Kamaras Baldwinas atstovaus Sakartvelui, o dar penki žaidėjai yra Vokietijos sudėtyje – Andreasas Obstas, Justusas Hollatzas, Oscaras da Silva, Johannesas Voigtmannas ir Leonas Kratzeris.

Penki Tel Avivo „Hapoel“ žaidėjai rungtyniaus Izraelio rinktinėje (Baras Timoras, Guy‘us Palatinas, Yamas Madaras, Itay‘us Segevas ir Tomeras Ginatas), o Vasilije Micičius bus serbų gretose.

Lyderė yra Atėnų „Panathinaikos“, kuri pasirengimą pradeda be vyr. trenerio Ergino Atamano ir net aštuonių krepšininkų: Cedi Osmanas ir Omeras Yurtsevenas bus turkų sudėtyje, Juancho Hernangomezas – ispanų, o dar penki žaidėjai (Panagiotis Kalaitzakis, Kostas Sloukas, Vassilis Toliopoulos, Alexandros Samodurovas, Konstantinos Mitoglou) gins graikų garbę.

