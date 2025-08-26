Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Westbrookas prakaitą liejo besitreniruodamas prabangioje jachtoje

2025-08-26 22:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 22:18

Viena NBA lygos žvaigždžių buvęs Russellas Westbrookas vis dar yra be kontrakto ir neturi komandos ateinančiam sezonui.

Russellas Westbrookas | Scanpix nuotr.

Viena NBA lygos žvaigždžių buvęs Russellas Westbrookas vis dar yra be kontrakto ir neturi komandos ateinančiam sezonui.

REKLAMA
0

Labai tikėtina, kad naują sezoną krepšininkas pradės būtent tokioje situacijoje.

36 metų 193 cm ūgio atakų organizatorius didžiąją vasaros dalį buvo siejamas su Sakramento „Kings“ klubu, tačiau bent iki šiol sutartis nėra pasirašyta ir nėra netgi arti to.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu pats amerikietis bando derinti laisvalaikį ir darbą. Krepšininkas užfiksuotas mėtantis kamuolį į krepšį jachtoje.

REKLAMA
REKLAMA

Praeitą sezoną Denverio „Nuggets“ gretose R. Westbrookas per vidutiniškai 28 minutes rinkdavo 13,3 tašk, atkovodavo 4,9 atšokusio, perimdavo 1,4 kamuolio ir atlikdavo 6,1 rezultatyvaus perdavimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų