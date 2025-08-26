Westbrookas prakaitą liejo besitreniruodamas prabangioje jachtoje

Labai tikėtina, kad naują sezoną krepšininkas pradės būtent tokioje situacijoje.
36 metų 193 cm ūgio atakų organizatorius didžiąją vasaros dalį buvo siejamas su Sakramento „Kings“ klubu, tačiau bent iki šiol sutartis nėra pasirašyta ir nėra netgi arti to.
Tuo metu pats amerikietis bando derinti laisvalaikį ir darbą. Krepšininkas užfiksuotas mėtantis kamuolį į krepšį jachtoje.
Praeitą sezoną Denverio „Nuggets“ gretose R. Westbrookas per vidutiniškai 28 minutes rinkdavo 13,3 tašk, atkovodavo 4,9 atšokusio, perimdavo 1,4 kamuolio ir atlikdavo 6,1 rezultatyvaus perdavimo.
Russell Westbrook hooping on a yacht. 🔥🔥— Hoop Central (@TheHoopCentral) August 26, 2025
