Edas Butvilas pergalingai pradėjo „Rafa Nadal Open“ turnyrą Ispanijoje

E. Butvilas mačą pradėjo nuo dviejų laimėtų varžovo padavimų serijų. M. Geertsas atsigavimo ženklus rodė penktajame geime, tačiau pirmo susikurto „break pointo“ nerealizavo ir skirtumas išaugo iki 5:0. Septintajame geime lietuvis pralaimėjo savo padavimų seriją, o aštuntajame nerealizavo dviejų „set pointų“ ir įtampa kiek padidėjo (5:3). Laimei, devintajame geime E. Butvilas savo padavimais užbaigė setą (6:3).
Antrajame sete E. Butvilas taip pat greitai laimėjo dvi varžovo padavimų serijas ir susikrovė triuškinantį pranašumą (5:1). Per likusią seto dalį M. Geertsas intrigos neatkūrė.
E. Butvilas po pirmųjų savo padavimų laimėjo 73 proc. įžaistų kamuoliukų, o varžovas – 52 proc. Lietuvis realizavo 4 iš 9 turėtų „break pointų“, belgas – 1 iš 2.
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
Pernai ATP „Challenger“ turnyre Prancūzijoje M. Geertsas 7:6 (7:2), 6:3 įveikė Vilių Gaubą, o šiemet Dramblio Kaulo Krante 4:6, 6:4, 6:7 (5:7) neatsilaikė prieš Ričardą Berankį.
M. Geertsas karjeros aukštumas buvo pasiekęs prieš porą metų, kai ATP reitinge rikiavosi 212-as. Belgas yra laimėjęs 10 profesionalų vienetų turnyrų, bet visus juos – ITF ture. ATP „Challenger“ ture jam niekada nėra pavykę patekti į vienetų finalą. Dvejetuose jo pasiekimai kiek geresni – ATP dvejetų reitinge belgas 2022 m. buvo 162-as ir yra laimėjęs 16 profesionalų turnyrų (3 – ATP „Challenger“ ir 13 – ITF).
M. Geertsas neseniai buvo patekęs į žaidybinę „duobę“, kai pralaimėjo 5 mačus iš eilės. Tik atvykęs į „Rafa Nadal Open“ kvalifikaciją belgas nutraukė nesėkmių seriją ir po pusantro mėnesio pertraukos ėmė skinti pergales.
E. Butvilui pergalė atnešė 6 ATP vienetų reitingo taškus ir 1535 eurus, o aštuntfinalyje jo lauks 7-oji turnyro raketė prancūzas Sascha Gueymardas Wayenburgas (ATP-206).
Antradienį dvejetų varžybų pirmajame rate E. Butvilas su Abdullah Shelbayhas iš Jordanijos per 1 valandą 44 minutes 7:5, 6:7 (4:7), [6:10] pralaimėjo prieš filipinietį Francį Casey Alcantarą ir olandą Thijmeną Loofą. Lietuvis su porininku dalinsis 530 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
