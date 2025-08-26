Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pokyčiai Ukrainoje: vyriausybė atnaujino sienos kirtimo tvarką

2025-08-26 19:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-26 19:23

Antradienį Ukrainos vyriausybė atnaujino valstybės sienos kirtimo tvarką, praneša šalies premjerė Yulia Svyrydenko.

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

1

„Vyrai nuo 18 iki 22 metų galės be kliūčių kirsti sieną karo padėties metu. Tai taikoma visiems atitinkamo amžiaus piliečiams“, – praneša ji.

Šis sprendimas taip pat taikomas piliečiams, kurie dėl įvairių priežasčių atsidūrė užsienyje.

„Norime, kad ukrainiečiai kuo labiau išlaikytų ryšius su Ukraina. Pakeitimai įsigalios kitą dieną po oficialaus nutarimo paskelbimo“, – priduria premjerė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

