Pokyčiai Ukrainoje: vyriausybė atnaujino sienos kirtimo tvarką

„Vyrai nuo 18 iki 22 metų galės be kliūčių kirsti sieną karo padėties metu. Tai taikoma visiems atitinkamo amžiaus piliečiams“, – praneša ji.
Šis sprendimas taip pat taikomas piliečiams, kurie dėl įvairių priežasčių atsidūrė užsienyje.
„Norime, kad ukrainiečiai kuo labiau išlaikytų ryšius su Ukraina. Pakeitimai įsigalios kitą dieną po oficialaus nutarimo paskelbimo“, – priduria premjerė.
