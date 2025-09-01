Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Suomių krepšinio žvaigždės atrama – studijų metu sutikta žmona: štai kas apie ją žinoma

2025-09-01 20:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 20:00

Šiandien „EuroBasket“ turnyre Lietuvos rinktinė stos į akistatą su Suomija, o mūsų varžovų gretose ryškiausiai spindi NBA žvaigždė Lauri Markkanenas. 213 cm ūgio puolėjas yra ne tik svarbiausias savo rinktinės ginklas, bet ir vienas pavojingiausių viso čempionato krepšininkų.

Pastaraisiais metais jis įsitvirtino tarp elitinių NBA žaidėjų, pelnęs „Visų žvaigždžių" titulą. Jo universalumas, taiklūs metimai ir kovingumas gali tapti rimtu išbandymu lietuvių gynybai.

1

Pastaraisiais metais jis įsitvirtino tarp elitinių NBA žaidėjų, pelnęs „Visų žvaigždžių“ titulą. Jo universalumas, taiklūs metimai ir kovingumas gali tapti rimtu išbandymu lietuvių gynybai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos ir Suomijos rungtynių pradžia – 20.30 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Lauri Markkanenas su žmona
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lauri Markkanenas su žmona

Suomių žvaigždės atrama – studijų metu sutikta žmona

Vis dėlto, už aikštės ribų L. Markkaneno gyvenimas taip pat įdomus – jį lydi žmona Verna Aho, tapusi tikra atrama krepšininkui.

Verna Aho – suomių modelis ir verslininkė, gerai žinoma dėl savo ilgalaikės draugystės ir santuokos su L. Markkanenu. įdomu tai, kad pora susipažino dar studijuojami, o po daugiau nei penkerių metų draugystės, 2017-aisiais susituokė. Jie augina tris vaikus. 

Nors Verna mėgsta privatumą ir savo gyvenimo detalių pernelyg neviešina, ji dažnai pasirodo tribūnose palaikydama vyrą, išsiskirdama nuoširdžiu entuziazmu.

Modelio kelią Verna pradėjo 2014 m. – dirbo su tokiomis garsiosiomis mados industrijos kompanijomis kaip „L'Oréal“ ir „Max Mara“, pasirodė įvairiuose mados renginiuose tiek Suomijoje, tiek užsienyje.

Be to, ji sėkmingai žengė į verslo pasaulį – 2019 m. ji įkūrė savo prekės ženklą „Vernazza“, kuris specializuojasi tvarių ir minimalistinių drabužių gamyboje. Jos tikslas – skatinti etišką ir aplinkai draugišką madą.

Verna gimė Helsinkyje, baigė prestižinę privačią mokyklą Suomijoje, vėliau kurį laiką gyveno JAV.

Socialiniuose tinkluose Verna nėra itin aktyvi – jos „Instagram“ paskyra privati, skirta artimiausiems žmonėms.

Lietuvos ir Suomijos rungtynių pradžia – 20.30 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

