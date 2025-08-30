Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Estijos rinktinė Europos čempionate liko be kapitono

2025-08-30 14:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 14:08

Estijos rinktinė Europos čempionate jau negalės remtis traumą patyrusiu kapitonu.

S.Vene pirmenybėse jau nežais (FIBA nuotr.)

Estijos rinktinė Europos čempionate jau negalės remtis traumą patyrusiu kapitonu.

0

Šalies krepšinio federacija skelbia, kad mače prieš Latviją kelį susižeidęs Siimas-Sanderis Vene pirmenybėse žaisti nebegalės.

Tai yra neraminantis ženklas ir „Šiauliams“, kurie tarpsezonį pasipildė estu.

S.Vene prieš Serbiją surinko 5 taškus ir 5 rezultatyvius perdavimus, prieš latvius per 10 minučių spėjo sumesti 7 taškus ir atkovoti 3 kamuolius.

Estija (0/2) čempionato starte 64:98 nusileido Serbijai (2/0) ir 70:72 krito prieš Latviją (1/1), o gelbėtis bandys mačais prieš Turkiją (2/0), Portugaliją (1/1) ir Čekiją (0/2).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
K.Kullamae ves į priekį Estijos rinktinę (FIBA Europe nuotr.)
Paskelbtas estų dvyliktukas

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

