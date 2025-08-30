Estijos rinktinė Europos čempionate liko be kapitono

Šalies krepšinio federacija skelbia, kad mače prieš Latviją kelį susižeidęs Siimas-Sanderis Vene pirmenybėse žaisti nebegalės.
Tai yra neraminantis ženklas ir „Šiauliams“, kurie tarpsezonį pasipildė estu.
S.Vene prieš Serbiją surinko 5 taškus ir 5 rezultatyvius perdavimus, prieš latvius per 10 minučių spėjo sumesti 7 taškus ir atkovoti 3 kamuolius.
Estija (0/2) čempionato starte 64:98 nusileido Serbijai (2/0) ir 70:72 krito prieš Latviją (1/1), o gelbėtis bandys mačais prieš Turkiją (2/0), Portugaliją (1/1) ir Čekiją (0/2).
