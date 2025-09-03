Putinas sako, kad yra pasirengęs susitikti su Zelenskiu

Tai V. Putinas pasakė per spaudos konferenciją Pekine po vizito, kuris prasidėjo jo dalyvavimu Kinijos lyderio Xi Jinpingo kariniame parade ir tęsėsi susitikimais su Šiaurės Korėjos diktatoriumi Kim Jong Unu ir kitais dalyvavusiais lyderiais.
Tuomet Kremliaus vadovas uždavė retorinį klausimą, ar yra „prasmė“ susitikti su V. Zelenskiu, tačiau pridėjo, kad JAV prezidentui Donaldui Trumpui perdavė, jog mielai susitiktų su juo Rusijoje.
„Aš niekada to neatmetu, jei tai duoda teigiamų rezultatų“, – sakė jis.
„Beje, Donaldas [Trumpas] paklausė manęs, ar tai įmanoma, ir aš atsakiau, kad įmanoma. Sakiau, tegul jis [Zelenskis] atvyksta į Maskvą.“
V. Putinas pakartojo, kad jis būtų pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu Rusijos sostinėje.
