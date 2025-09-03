Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas sako, kad yra pasirengęs susitikti su Zelenskiu

2025-09-03 17:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 17:00

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas paklaustas, ar yra pasirengęs susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, atsakė, kad yra, jei susitikimas bus „gerai paruoštas“, rašo „Sky News“.

Vladimiras Putinas Pekine (nuotr. SCANPIX)
6

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas paklaustas, ar yra pasirengęs susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, atsakė, kad yra, jei susitikimas bus „gerai paruoštas“, rašo „Sky News“.

Tai V. Putinas pasakė per spaudos konferenciją Pekine po vizito, kuris prasidėjo jo dalyvavimu Kinijos lyderio Xi Jinpingo kariniame parade ir tęsėsi susitikimais su Šiaurės Korėjos diktatoriumi Kim Jong Unu ir kitais dalyvavusiais lyderiais.

Paradas Kinijoje
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paradas Kinijoje

Tuomet Kremliaus vadovas uždavė retorinį klausimą, ar yra „prasmė“ susitikti su V. Zelenskiu, tačiau pridėjo, kad JAV prezidentui Donaldui Trumpui perdavė, jog mielai susitiktų su juo Rusijoje.

„Aš niekada to neatmetu, jei tai duoda teigiamų rezultatų“, – sakė jis.

„Beje, Donaldas [Trumpas] paklausė manęs, ar tai įmanoma, ir aš atsakiau, kad įmanoma. Sakiau, tegul jis [Zelenskis] atvyksta į Maskvą.“

V. Putinas pakartojo, kad jis būtų pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu Rusijos sostinėje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Reikia patikslinimo: Zelenskis turi vieną klausimą Trumpui
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Rusija nenori baigti karo ir planuoja tęsti atakas Ukrainoje (3)
Gabrielius Landsbergis. ELTA / Dainius Labutis
Naują karjerą pradėjęs Gabrielius Landsbergis seka senelio pėdomis – rašo knygą (70)
Melania Trump ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Putinas spjovė Trumpo žmonai į veidą: „Tai turėtų būti paskutinis lašas“ (72)

