Zelenskis: Rusija nenori baigti karo ir planuoja tęsti atakas Ukrainoje

Kaip praneša „RBC-Ukraine“, apie tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė spaudos konferencijoje su Danijos premjere Mette Frederiksen.
Valstybės vadovas atkreipė dėmesį, kad tokie smūgiai, kaip šiąnakt tapo reguliarūs. Rusija kelis kartus per savaitę masiškai puola Ukrainą.
„Tai aiškus signalas, kad Rusija atmeta bet kokias pastangas užbaigti karą ir nori tęsti karo veiksmus. Turime išeiti iš to, kad šiuo metu tai yra pagrindinis scenarijus Rusijai“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Per pastarąsias dvi savaites Rusijos okupantai surengė keletą masinių atakų prieš Ukrainą.
Be to, naktį iš rugsėjo 3 d. rusai smūgiams prieš Ukrainą panaudojo 502 dronus ir 24 raketas.
