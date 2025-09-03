Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Rusija nenori baigti karo ir planuoja tęsti atakas Ukrainoje

2025-09-03 16:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 16:30

Rusija nenori baigti karo ir ketina tęsti karo veiksmus. Šiuo metu tai yra pagrindinis Maskvos piešiamas scenarijus, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
11

3

Kaip praneša „RBC-Ukraine“, apie tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė spaudos konferencijoje su Danijos premjere Mette Frederiksen.

Valstybės vadovas atkreipė dėmesį, kad tokie smūgiai, kaip šiąnakt tapo reguliarūs. Rusija kelis kartus per savaitę masiškai puola Ukrainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai aiškus signalas, kad Rusija atmeta bet kokias pastangas užbaigti karą ir nori tęsti karo veiksmus. Turime išeiti iš to, kad šiuo metu tai yra pagrindinis scenarijus Rusijai“, – pažymėjo V. Zelenskis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Per pastarąsias dvi savaites Rusijos okupantai surengė keletą masinių atakų prieš Ukrainą.

Be to, naktį iš rugsėjo 3 d. rusai smūgiams prieš Ukrainą panaudojo 502 dronus ir 24 raketas.

 

